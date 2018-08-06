Yeni doğan bebek aç bırakılıp, başına taşla vurularak öldürülmüş

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 2012'de dünyaya getirdiği erkek bebeğini aç bırakıp, başına taş vurarak ölümüne neden olduğu ileri sürülen kadın ile anne ve babası tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 2012 yılında merkeze bağlı Nuribey beldesinde ikamet eden Hatice T'nin, birlikte yaşadığı Şükrü S'den olan bebeğini öldürüldüğü iddiasıyla Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
Mezarı açılan bebeğin, yapılan otopsisinde açlıktan ve başına taşla vurularak öldüğü belirlendi. Bebeğin annesi Hatice T, dedesi İsmail T. ve anneannesi Ayşe T. ile Şükrü S. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Hatice T, İsmail T. ve Ayşe T. tutuklandı, Şükrü S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Nuribey beldesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice T'nin (44), eşinden boşandıktan sonra bir süre birlikte yaşadığı Şükrü S'den (41) hamile kaldığı, dünyaya gelen bebeğini anne ve babasının istememesi nedeniyle aç bırakıp, başına taş vurarak öldürdüğü ileri sürüldü.
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