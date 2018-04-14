Yeni dönem! Uyuşturucudan kurtulana iş garantili kurs

Milliyet gazetesinden Bahar Atakan'ın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığını yaptığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararıyla Türkiye’de daha önce hiç uygulanmayan yeni bir model hayata geçirilecek. 2018-2023 Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı’nda yer alacak Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon (BAHAR) Projesi; tıbbi tedavi, danışmanlık, sosyal uyum ve rehabilitasyonu içeren sistem olarak hayata geçirilecek. Bağımlılıktan kurtulma çabasındaki hastaların, 3 ve 6 ay ila 1 yıllık remisyon oranları takip edilecek. Bu çalışmayla rehabilitasyon merkezi sayısı artırılacak, hastalar buralarda iş becerileri kazanacak. Rehabilitasyon hizmetleri yaygınlaştırılacak. İş garantili kurslar hayata geçirilecek.

TAKİBİ YAPILACAK



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, BAHAR modeliyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu modele göre, kişinin tıbbi olarak tedaviyi tamamlamasının ardından altı aya kadar devam eden ve sosyal uyum programına katılmadan önce tamamlaması gereken rehabilitasyon süreci var. Bu süreci Sağlık Bakanlığı kendi sorumluluğunda yürütecek, daha sonra da bizim sosyal uyum birimlerimizde bu kişiler yönlendirilecek ve bakanlığımızın merkezlerinde, sosyal uyum merkezlerinde sosyal uyumlarının sağlanmasını takip edeceğiz.