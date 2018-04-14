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Yeni dönem! Uyuşturucudan kurtulana iş garantili kurs

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 02:49 | Son Güncelleme

Uyuşturucuyla mücadelede uygulamaya konulan BAHAR projesi ile sayıları artırılan rehabilitasyon merkezlerinde hastalar iş becerileri kazanacak. Sosyal hayata yeniden katılımları sağlanan hastalara iş garantili kurslar verilecek.

Yeni dönem! Uyuşturucudan kurtulana iş garantili kurs

Milliyet gazetesinden Bahar Atakan'ın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığını yaptığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararıyla Türkiye’de daha önce hiç uygulanmayan yeni bir model hayata geçirilecek. 2018-2023 Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı’nda yer alacak Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon (BAHAR) Projesi; tıbbi tedavi, danışmanlık, sosyal uyum ve rehabilitasyonu içeren sistem olarak hayata geçirilecek. Bağımlılıktan kurtulma çabasındaki hastaların, 3 ve 6 ay ila 1 yıllık remisyon oranları takip edilecek. Bu çalışmayla rehabilitasyon merkezi sayısı artırılacak, hastalar buralarda iş becerileri kazanacak. Rehabilitasyon hizmetleri yaygınlaştırılacak. İş garantili kurslar hayata geçirilecek.

TAKİBİ YAPILACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, BAHAR modeliyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu modele göre, kişinin tıbbi olarak tedaviyi tamamlamasının ardından altı aya kadar devam eden ve sosyal uyum programına katılmadan önce tamamlaması gereken rehabilitasyon süreci var. Bu süreci Sağlık Bakanlığı kendi sorumluluğunda yürütecek, daha sonra da bizim sosyal uyum birimlerimizde bu kişiler yönlendirilecek ve bakanlığımızın merkezlerinde, sosyal uyum merkezlerinde sosyal uyumlarının sağlanmasını takip edeceğiz.

'SOSYAL MERKEZLERDE TAKİBİ YAPILACAK'

Bu rehabilitasyon programını tamamlayan kişilerin toplumla yeniden bütünleştirilme çalışmalarının yürütüleceği Bakanlığımıza bağlı sosyal uyum merkezlerinde takibi yapılacak. Bu uygulamayı hayata geçirdiğimizde mevcut sosyal uyum birimlerimizin çok daha etkin ve aktif şekilde görevlerini ifa edeceklerini düşünüyoruz. BAHAR uygulamasının aktif şekilde başlaması sosyal uyum hizmetimizin de daha etkin olması açısından önemli diye düşünüyoruz. Biz BAHAR denen rehabilitasyon sürecinin son ayında devreye gireceğiz Aile Bakanlığı olarak, sosyal uyum kısmına geçeceğiz gündüzlü olarak. BAHAR modeli yatılı olarak Sağlık Bakanlığı’nın yürüteceği bir model.”

2 DEĞİL 4 MERKEZ

BAHAR projesinin ilk adımı olan sosyal uyum merkezlerinin açıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

“Kişinin sosyal hayata yeniden uyumunu sağlamak, yeniden uyuşturucu kullanmaya başlamasının önüne geçmek için sosyal uyum sürecinin çok başarılı, sağlıklı şekilde yürütülmesi gerekiyor. Aile Bakanlığı olarak, bu konuda çok önemli bir sorumluluk üstlendik ve sosyal uyum çalışmalarına başladık. Bakanlık olarak üzerimize görev olarak verilen iki sosyal uyum merkezi açmaktı ama biz, bu konudaki ihtiyacın tespiti sonrasında, geçtiğimiz dönem dört sosyal uyum merkezini Türkiye genelinde açtık. Bunlardan ikisi İstanbul’da, biri Ankara’da ve biri de Antalya’da hizmet veriyor bugün. Pilot olarak iki merkez yerine dört merkezde çalışmalarımızı başlattık.

'SOSYAL HAYATA ADAPTE OLMASI SAĞLANACAK'

Sosyal uyum merkezlerinde madde bağımlılığı tedavisini tamamlamış kişilerin yeniden sosyal hayata adapte olmasını sağlayacak uyum süreçlerinin sağlanmasını hedefliyoruz. Uyum merkezlerimizden faydalanan kişilerin, gün içerisinde, sosyal olarak hayatın içine katılacaklara aktiviteler yapmalarını, iş, uğraş terapilerini yapmalarını sağlayacak mekânlar oluşturduk.”

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Anahtar Kelimeler:
zehir uyuşturucu Kurs Meslek

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