"Yeni dönemde artık önümüzün açıldığını düşünmekteyiz"

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, "Önemli olan devamlılığı sağlamak. İnşallah bu yeni dönemde artık önümüzün açıldığını ve birçok beklemekte olan bu tür faaliyet ve çabalarımızı daha rahatlıkla yapma imkanımızın olacağını düşünmekteyiz." dedi.
Karaca, Ordu, Giresun ve Samsun'daki basın mensuplarıyla Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen Ordu İli İşbirliği ve İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.
Karaca, İŞKUR, KOSGEB ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının, iş birliği faaliyetlerine geliştirilen projelerle katkı sunduklarını söyledi.
Yakın tarihte yaşanan dalgalı dönemlerin ister istemez kendi çalışmalarına da olumsuz yansıdığını belirten Karaca, şöyle devam etti:
"Hakikaten ülkemiz bu kritik badireleri yaşamasaydı biz bunları değil de ülke genelinde çok sayıda gerçekleşen bu projelerin ne gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı, sektörümüzü nasıl değiştirdi, dönüşüm konusunda nasıl, ne gibi mesafeler aldı, belki onları konuşuyor olurduk ama önemli değil. Önemli olan devamlılığı sağlamak. İnşallah bu yeni dönemde artık önümüzün açıldığını ve birçok beklemekte olan bu tür faaliyet ve çabalarımızı daha rahatlıkla yapma imkanımızın olacağını düşünmekteyiz."
Karaca, basın mensuplarının toplantıya katılım göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim bu bilgilendirmelerimiz, sizlerle ilgili yaptığımız faaliyetlerimize gösterdiğiniz tepki ve reaksiyonlara bağlı. İnşallah bizler elimizden geldiği kadar sizlerin bu konularda oluşan beklentilerini, umutlarınızı boşa çıkarmamaya gayret edeceğiz ama hep söylüyoruz, bu bizim tek başımıza başarabileceğimiz bir husus değil." diye konuştu.
Sektörü bekleyen bir dijitalleşme olduğuna değinen Karaca, bunun herkes için farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi.
Haberlerin dijital ortamda üretildiği, gazetenin matbaaya gidinceye kadar bütün aşamaların yeni teknolojik ürünlerle gerçekleştiği sürece dikkati çeken Karaca, şunları söyledi:
"Muhabirlerinizi sahaya sürüyorsunuz, orada haberlerini yazıyorlar. Daha önce muhabirin habere gitmesi, dönmesi ve karşılaştığı güçler derken günlük haberleri akşam gazetemize ulaştırmak çok ciddi problemken, o problem ortadan kalktı diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımız fotoğrafını tek bir akıllı telefon üzerinden çektikleri gibi haberlerini yazıp edit edip gazetemizde basılacak şekilde size anında gönderme imkanına sahip. Bu da dijitalleşme için anlam ifade ediyor."
Basın İlan Kurumu olarak meseleye biraz daha makro ölçekte tepeden bakmak durumunda olduklarını ifade eden Karaca, şöyle konuştu:
"Bir, sektörel olarak bakıyoruz. İkincisi, az önce örnekleri vermeye çalıştığımız, her biri dijitalleşme anlamında ayrı bir değer ifade eden her şeyin toplamını düşünmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü de buna bağlı olarak siz gazete işletmelerinin nihayetinde şimdiye kadar teknik anlamda analog diye tarif ettiğimiz gazetecilik faaliyetini, yani nihai ürün olarak matbaaya gönderip orada kağıt baskı ile piyasaya sürdüğünüz gazetelerinizin acaba yeni dönemde mahiyeti, olmadı şekli değişecek mi, değişmeyecek mi? Bunları düşünerek dijitalleşmeden söz ediyoruz."
Konuşmanın ardından Karaca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Programa, Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü Murat Yürekli, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ile Ordu, Giresun ve Samsun'dan çok sayıda gazeteci katıldı.
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