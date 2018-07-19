HABER

"Yeni dönemde artık önümüzün açıldığını düşünmekteyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca: - "Önemli olan devamlılığı sağlamak. İnşallah bu yeni dönemde artık önümüzün açıldığını ve birçok beklemekte olan bu tür faaliyet ve çabalarımızı daha rahatlıkla yapma imkanımızın olacağını düşünmekteyiz"

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, "Önemli olan devamlılığı sağlamak. İnşallah bu yeni dönemde artık önümüzün açıldığını ve birçok beklemekte olan bu tür faaliyet ve çabalarımızı daha rahatlıkla yapma imkanımızın olacağını düşünmekteyiz." dedi.

Karaca, Ordu, Giresun ve Samsun'daki basın mensuplarıyla Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen Ordu İli İşbirliği ve İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Karaca, İŞKUR, KOSGEB ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının, iş birliği faaliyetlerine geliştirilen projelerle katkı sunduklarını söyledi.

Yakın tarihte yaşanan dalgalı dönemlerin ister istemez kendi çalışmalarına da olumsuz yansıdığını belirten Karaca, şöyle devam etti:

"Hakikaten ülkemiz bu kritik badireleri yaşamasaydı biz bunları değil de ülke genelinde çok sayıda gerçekleşen bu projelerin ne gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı, sektörümüzü nasıl değiştirdi, dönüşüm konusunda nasıl, ne gibi mesafeler aldı, belki onları konuşuyor olurduk ama önemli değil. Önemli olan devamlılığı sağlamak. İnşallah bu yeni dönemde artık önümüzün açıldığını ve birçok beklemekte olan bu tür faaliyet ve çabalarımızı daha rahatlıkla yapma imkanımızın olacağını düşünmekteyiz."

Karaca, basın mensuplarının toplantıya katılım göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim bu bilgilendirmelerimiz, sizlerle ilgili yaptığımız faaliyetlerimize gösterdiğiniz tepki ve reaksiyonlara bağlı. İnşallah bizler elimizden geldiği kadar sizlerin bu konularda oluşan beklentilerini, umutlarınızı boşa çıkarmamaya gayret edeceğiz ama hep söylüyoruz, bu bizim tek başımıza başarabileceğimiz bir husus değil." diye konuştu.

Sektörü bekleyen bir dijitalleşme olduğuna değinen Karaca, bunun herkes için farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Haberlerin dijital ortamda üretildiği, gazetenin matbaaya gidinceye kadar bütün aşamaların yeni teknolojik ürünlerle gerçekleştiği sürece dikkati çeken Karaca, şunları söyledi:

"Muhabirlerinizi sahaya sürüyorsunuz, orada haberlerini yazıyorlar. Daha önce muhabirin habere gitmesi, dönmesi ve karşılaştığı güçler derken günlük haberleri akşam gazetemize ulaştırmak çok ciddi problemken, o problem ortadan kalktı diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımız fotoğrafını tek bir akıllı telefon üzerinden çektikleri gibi haberlerini yazıp edit edip gazetemizde basılacak şekilde size anında gönderme imkanına sahip. Bu da dijitalleşme için anlam ifade ediyor."

Basın İlan Kurumu olarak meseleye biraz daha makro ölçekte tepeden bakmak durumunda olduklarını ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Bir, sektörel olarak bakıyoruz. İkincisi, az önce örnekleri vermeye çalıştığımız, her biri dijitalleşme anlamında ayrı bir değer ifade eden her şeyin toplamını düşünmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü de buna bağlı olarak siz gazete işletmelerinin nihayetinde şimdiye kadar teknik anlamda analog diye tarif ettiğimiz gazetecilik faaliyetini, yani nihai ürün olarak matbaaya gönderip orada kağıt baskı ile piyasaya sürdüğünüz gazetelerinizin acaba yeni dönemde mahiyeti, olmadı şekli değişecek mi, değişmeyecek mi? Bunları düşünerek dijitalleşmeden söz ediyoruz."

Konuşmanın ardından Karaca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Programa, Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü Murat Yürekli, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ile Ordu, Giresun ve Samsun'dan çok sayıda gazeteci katıldı.

PARTNERBüyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?Büyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?
Danıştay, bakanlıkların Munzur Vadisi için karar düzeltme başvurusunu reddettiDanıştay, bakanlıkların Munzur Vadisi için karar düzeltme başvurusunu reddetti
Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari Valiliğini ziyaret ettiMilli Savunma Bakanı Akar, Hakkari Valiliğini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BİK Genel Müdürü Yakup Karaca: dijitalleşme ordu

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

İlginizi Çekebilir

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.