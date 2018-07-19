"Yeni dönemde artık önümüzün açıldığını düşünmekteyiz"

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, "Önemli olan devamlılığı sağlamak. İnşallah bu yeni dönemde artık önümüzün açıldığını ve birçok beklemekte olan bu tür faaliyet ve çabalarımızı daha rahatlıkla yapma imkanımızın olacağını düşünmekteyiz." dedi.

Karaca, Ordu, Giresun ve Samsun'daki basın mensuplarıyla Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen Ordu İli İşbirliği ve İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Karaca, İŞKUR, KOSGEB ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının, iş birliği faaliyetlerine geliştirilen projelerle katkı sunduklarını söyledi.

Yakın tarihte yaşanan dalgalı dönemlerin ister istemez kendi çalışmalarına da olumsuz yansıdığını belirten Karaca, şöyle devam etti:

"Hakikaten ülkemiz bu kritik badireleri yaşamasaydı biz bunları değil de ülke genelinde çok sayıda gerçekleşen bu projelerin ne gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı, sektörümüzü nasıl değiştirdi, dönüşüm konusunda nasıl, ne gibi mesafeler aldı, belki onları konuşuyor olurduk ama önemli değil. Önemli olan devamlılığı sağlamak. İnşallah bu yeni dönemde artık önümüzün açıldığını ve birçok beklemekte olan bu tür faaliyet ve çabalarımızı daha rahatlıkla yapma imkanımızın olacağını düşünmekteyiz."