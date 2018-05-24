Yeni dönemde de mali disiplinden taviz yok

AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, yeni dönemde de makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek.

AK Parti'nin "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"nin, "Büyüme ve Makroekonomik İstikrar" başlığına göre, yeni hükümet sisteminde iş ve yatırım ortamının daha da iyileştirildiği, fikri mülkiyet haklarının daha da güçlendirildiği, özel sektörün önünü açacak fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının sürdürüldüğü güçlü bir ekonomik yapı tesis edilecek.

Yüksek, nitelikli ve kapsayıcı büyümeyle istihdama öncelik verilmeye devam edilecek. Bu kapsamda ekonomide yüksek teknolojiye dayalı yerli üretimin ve ihracatın payı artırılacak, dinamik nüfusun iş gücü üzerindeki baskısı fırsata dönüştürülerek kaliteli istihdam altyapısı tesis edilecek.

Özel sektör öncülüğünde verimlilik artışına dayalı büyüme stratejisi daha güçlü şekilde uygulanacak, üretim ve ihracat yapısının ithalata bağımlılığı azaltılacak.