ŞANGHAY (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 24 Haziran’da erken seçime yönelik, “Yeni dönemde güçlü Türkiye’yi oluşturmak mecburiyetindeyiz.” dedi. Kurtulmuş, Çin ziyaretinin ikinci durağı finans ve ekonomi kenti Şanghay’da Wanda Reign Otel’de Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran’da seçim kararını hakkında, “Yeni dönemde güçlü Türkiye’yi oluşturmak mecburiyetindeyiz. Yeni dönem Türkiye’nin yeni sistemi köklendirme dönemi olacak.” ifadelerini kullandı. “Öncelikle bu seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederiz.” diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Sonuçta seçimdir. Söz de karar da milletindir. Milletin sözü üstünde söz söyleyen namerttir. Dolayısıyla hepimiz seçim için milletin vereceği kararın üstüne gölge düşürmemek mecburiyetindeyiz. Bizim milletimiz demokrasiye meftun bir millettir. " Türkiye’nin en önemli gücünün millet varlığı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "O millet varlığımızı birlik beraberlik, dirlik içinde tutmamız lazım. Görünüşlerimiz, hissettiklerimiz, hayat tarzımız farklı olsa da hepimiz Türkiye vatandaşıyız, aynı milletin çocuklarıyız, aynı medeniyetin insanlarıyız.“ şeklinde konuştu.

- “Vekalet savaşlarında bizim muhatabımız maşaları tutan eller” Türkiye’nin ekonomisini krize sokmak, imajını zedelemek için vekalet savaşlarına sokulduğunu belirten Kurtulmuş, “Vekalet savaşlarında bizim muhatabımız tutulan maşa değil, o maşayı tutan eller.” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, “Türkiye geçtiğimiz süreçte yaşadığımız zorlukları yavaş yavaş atlatacaktır, atlatmaktadır.” diyerek, geçen yıllara göz atıldığında, Türkiye’nin terör örgütleri DEAŞ,PKK,PYD’ye karşı son derece ağır şartlarda büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Kurtulmuş, DEAŞ,PKK, PYD terör örgütleriyle Türkiye’nin ciddi bir şekilde köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Türkiye, “15 Temmuz 2016’da FETÖ darbesi gibi ulusal bir tehditle boğuştu. Halen de FETÖ’nün devletten temizlenmesi için mücadele sürüyor. Kolay değil, Türkiye, o süreçte uçurumun kenarına gitti, geldi. Halk sokaklara indi. 40 yıllık hazırlık, birkaç saat içinde ters yüz edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden de halen temizlenmeye devam ediyor. Kolay değil, her yere gizlenmiş. Buna yeni nesil terör örgütü diyoruz. Kullandığı araçlar farklı, hedefleri farklı. Kendi halkının üzerine tanklarla yürümekten çekinmeyecek, insanları kurşuna dizmekten çekinmeyecek bir örgüt. “