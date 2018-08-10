"Yeni Ekonomi Modeli"nin yankıları

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Modeli"nde yer alan kararların ekonomi adına atılmış önemli adımlar olduğunu bildirdi.

Yavuz, yazılı açıklamasında, Bakan Albayrak tarafından kamuoyuna duyurulan Yeni Ekonomi Modeli'ni olumlu bulduklarını ifade etti.

Ülkenin, ekonomik istikrara ihtiyacı olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Alınan kararlar, sağlam adımların atıldığı, değişimi hedefleyen, uzun vadeli ve güçlü stratejilerle güçlü refleksleri olan, sürdürülebilir bir ekonomi yaklaşımını benimseyen prensiplerdir, ekonomi adına atılmış önemli adımlardır. Alınan kararların ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

