Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası mesaisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni hükümetin ekonomi yönetimini, uluslararası arenada yoğun bir trafik bekliyor. Bakanların önündeki ilk büyük organizasyon, 21-22 Temmuz'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilecek G20 Bakanlar Toplantısı olacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Başkan Erdoğan tarafından oluşturulan kabinede yer alan ekonomi yönetiminin enflasyon, işsizlik ve cari açığa yönelik güçlü adımlar atması, mali disipline odaklanması ve temel yapısal sorunlara kalıcı çözümler getirmesi hedefleniyor. Bu süreçte, bakanlar uluslararası organizasyonlarda da Türkiye'yi temsil edecek.

Kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Berat Albayrak'ın 21-22 Temmuz'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılması öngörülüyor.

G20 üyesi ülkelerden bakanlar, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılacağı toplantıda, küresel ekonomi, teknolojik değişimin ekonomiler üzerindeki etkisi, özel sektörün altyapı yatırımlarına katılması, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi, uluslararası finansal mimari, finansal düzenlemeler, vergi, eşitsizlik ve istihdam gibi konular ele alınacak.

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