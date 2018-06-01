Yeni emekli olanlara da ikramiye müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner liralık ikramiye verilmesine ilişkin, "Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın." dedi.

Sarıeroğlu, Ceyhan Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Adana'nın ilçelerini gezdiklerini, seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda TİKA'yı kapatacağına yönelik açıklamasını eleştiren Sarıeroğlu, "Birilerinin 'seçilirsek eski siteme geri döneceğiz, yok şurayı kapatacağız, yok TİKA'yı kapatacağız, buraya bunu yapacağız' diye yapılanları yıkmak üzerinden bir siyasi söylemi, artık ne Türkiye'ye ne 81 milyon vatandaşımıza yarar sağlayamayacağını anlamaları gerekiyor." diye konuştu.

Sarıeroğlu, "TİKA'dan ne istiyorlar onu da anlamakta zorlanıyorum." diyerek şöyle devam etti:

"İşte her yere el uzatıyor, Myanmar'da, Arakan'da açlık içinde, sıkıntı içindeki kardeşlerimize, zamanında bize destek olanlara el uzatmak mı sorun? Ya da Somali'de, Sudan'dan Osmanlı'dan miras eserleri restore eden, onları tekrardan hizmete açan Senegal'de okullar yurtlar açan, Moritanya'da bir sürü çalışma yapan, inşaat faaliyetleri içerisinde olan TİKA şu anda Türkiye'nin gururu olmuş durumda. Türkiye'nin imzasını birçok bölgeye atıyor, bundan ne rahatsızlık duyulabilir? TİKA'yı kapatmakla, yok etmekle alakalı, bu politikaların söylemin nasıl bir fayda sağlayacağıyla alakalı ne düşündüklerini anlamakta gerçekten zorlanıyorum."