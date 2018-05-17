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Yeni evli çifte büyük şok! Görüntülerini televizyona vermişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

Düğün görüntülerinin bir televizyon kanalında yayınlandığını gören genç çift, soluğu mahkemede aldı. Mahkeme, genç çiftin görüntülerini izinsiz yayınlayan televizyon kanalını 10 bin lira maddi, 10 bin lirası manevi olmak üzere 20 bin TL tazminata çarptırdı.

Yeni evli çifte büyük şok! Görüntülerini televizyona vermişler

İstanbul'da bir nikah salonundaki düğün merasimi için fotoğrafçıyla anlaşan çift, bir süre sonra düğün görüntülerinin bir televizyon kanalında yayınlandığını görünce büyük şok yaşadı. Çift, hem televizyon kanalını hem de düğün görüntülerini çeken fotoğraf şirketini İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'ne şikayet etti.

Mahkemede ifade veren davacı çift, tv kanalının görüntülerin hukuka uygun olup olmadığını araştırmadan yayınladığını, müvekkillerin maddî ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek bin TL maddi ve 60 bin TL olmak üzere toplam 61 bin TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesini istedi. Mahkemede savunma yapan davalı fotoğraf şirketi sahibi, bahsi geçen programda yayınlanan görüntüleri kendilerinin çekmediğini, çekilen görüntülerin davacılara teslim edildiğini savunarak davanın reddini istedi. TV kanalının avukatı ise; davacıların kişilik haklarına saldırı yapılmadığını, davacıların maddi yada manevi zararının da söz konusu olmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

Düzenlenen bilirkişi raporunda ise düğünde ikinci bir kamera daha olduğunun görüldüğü, televizyon kanalında yayınlanan görüntülerin davalı fotoğraf şirketinin çekimleriyle aynı kalitede olmadığı, davalı TV'nin logosuyla yayın yaptığı, davacıların düğününün programda beş dakika yayınlandığını tazminat ödenmesine hükmetti. Kararı TV kanalının avukatı temyiz etti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, düğün görüntüleri rızaları alınmadan televizyonda yayınlanan genç çifti haklı buldu. Daire, mahkeme kararını oy birliğiyle onadı. Karar sonrası, genç çift 20 bin lirayı televizyon kanalından tahsil etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul nikah düğün mahkeme

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