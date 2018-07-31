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Yeni facia yaşanması önlenen hatta onarımdan sonra seferler başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

BELEDİYE BAŞKANI İLE KAYMAKAM VEKİLİNDEN İNCELEME Denizli ile Aydın arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait demir yolu hattında, rayların altının sel nedeniyle boşalması sonucu oluşan hasarın giderilmesinin ardından tren seferleri normale döndü.

Yeni facia yaşanması önlenen hatta onarımdan sonra seferler başladı (2)

BELEDİYE BAŞKANI İLE KAYMAKAM VEKİLİNDEN İNCELEME
Denizli ile Aydın arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait demir yolu hattında, rayların altının sel nedeniyle boşalması sonucu oluşan hasarın giderilmesinin ardından tren seferleri normale döndü. Buharkent Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı ile Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Erol, bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Hasar oluşan rayların altının gece başlayan çalışmalarla tekrar doldurulduğunu ve seferlerin normale döndüğünü belirten Kaymakam Vekili Büyüknalçacı, "Gece başlayan çalışmalar sonucunda seferler tekrar başlatıldı. Şükürler olsun, bir problem ve kayıp olmadan atlattık. Rayların altı tamamen doldurularak, güzel bin çalışma yapıldı. Önemli olan, hasar olmadan atlatıldı. Tamamen doğal afet sonucu meydana gelen bir olaydır. Kanalın taşması sonucu bu bölgedeki arazilerde de hasar var. Gerekli çalışmaları devlet olarak başlattık" dedi.
VATANDAŞ FARK ETMİŞ
Buharkent Belediye Başkanı Erol ise rayların altının sel nedeniyle boşaldığını, makinistin görme şansının olmadığını ve olayı kendisinin TCDD'ye ihbar ettiğini söyledi. Başkan Erol, kendisini arayan Emin Sarıoğlu isimli kişinin sel nedeniyle rayların altının boşaldığını söylediğini belirterek, "Olayı fark eden ve bölgeden geçen Emin Sarıoğlu vatandaşımız, beni telefonla aradı. Kızıldere Çayı'nın üzerinden geçen tren raylarının altının sel nedeniyle boşaldığını söyledi. Ben de hemen TCDD şefini arayarak, durumu bildirdim. Makinistin fark etmesi, diye bir şey yok. Biz durumu bildirdik. Makinistin görme şansı yok" diye konuştu.
Başkan Erol'u arayan Emin Sarıoğlu ise kara yolunun altını kontrol etmek için tren yoluna geldiğinde rayların altını görünce başkanı aradığını dile getirerek, "Ben 19.00 sıralarında tren raylarının altının sel nedeniyle boşaldığını görünce telefonla başkanı arayarak, bilgi verdim. 10-15 dakika sonra tren geldi ve durdu" dedi.
Sel nedeniyle demir yolunun çevresindeki arazilerde hasar oluştu. Arazileri su altında kalanlar, belediye başkanı ve kaymakamla görüşerek, yardım istedi. Seferlerin normale döndüğü hatta ise bölgeden geçen trenlerin yavaşlayarak, ilerlediği görüldü.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, demir yolunun, dün saat 19.40'tan itibaren ulaşıma kapatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Söz konusu demiryolu hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından 31 Temmuz 2018 (bugün) tarihinde saat 04.10'den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın M. Cahit Turhan, son dönemde ülke çapında artan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımı etkileyecek herhangi bir durumla karşılaşılmaması amacıyla bakım ekipleri tarafından kontrollerin artırılması talimatı vermiştir. Dün Aydın'ın Kuyucak ile Denizli'nin Sarayköy istasyonları arasındaki Km. 217+380 ile 190+100 arasındaki hattan sorumlu demiryolu bakım ve kontrol personeli tarafından, aşırı yağışın sele dönüşerek demiryolunun hasar gördüğü tespit edilmiş ve saat 19.40'tan itibaren tren trafiğine kapatılmıştır. Durumun son anda fark edilmesi veya 'makinistler fark edip kazayı önledi' gibi bir durum söz konusu değildir."

Ramazan ÇETİN- Mehmet CANDAN/AYDIN, DENİZLİ, (DHA)

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Yeni facia yaşanması önlenen hatta onarımdan sonra seferler başladı (2)Yeni facia yaşanması önlenen hatta onarımdan sonra seferler başladı (2)Yeni facia yaşanması önlenen hatta onarımdan sonra seferler başladı (2)Yeni facia yaşanması önlenen hatta onarımdan sonra seferler başladı (2)

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