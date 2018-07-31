Yeni facia yaşanması önlenen hatta onarımdan sonra seferler başladı (2)

BELEDİYE BAŞKANI İLE KAYMAKAM VEKİLİNDEN İNCELEME

Denizli ile Aydın arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait demir yolu hattında, rayların altının sel nedeniyle boşalması sonucu oluşan hasarın giderilmesinin ardından tren seferleri normale döndü. Buharkent Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı ile Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Erol, bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Hasar oluşan rayların altının gece başlayan çalışmalarla tekrar doldurulduğunu ve seferlerin normale döndüğünü belirten Kaymakam Vekili Büyüknalçacı, "Gece başlayan çalışmalar sonucunda seferler tekrar başlatıldı. Şükürler olsun, bir problem ve kayıp olmadan atlattık. Rayların altı tamamen doldurularak, güzel bin çalışma yapıldı. Önemli olan, hasar olmadan atlatıldı. Tamamen doğal afet sonucu meydana gelen bir olaydır. Kanalın taşması sonucu bu bölgedeki arazilerde de hasar var. Gerekli çalışmaları devlet olarak başlattık" dedi.

VATANDAŞ FARK ETMİŞ

Buharkent Belediye Başkanı Erol ise rayların altının sel nedeniyle boşaldığını, makinistin görme şansının olmadığını ve olayı kendisinin TCDD'ye ihbar ettiğini söyledi. Başkan Erol, kendisini arayan Emin Sarıoğlu isimli kişinin sel nedeniyle rayların altının boşaldığını söylediğini belirterek, "Olayı fark eden ve bölgeden geçen Emin Sarıoğlu vatandaşımız, beni telefonla aradı. Kızıldere Çayı'nın üzerinden geçen tren raylarının altının sel nedeniyle boşaldığını söyledi. Ben de hemen TCDD şefini arayarak, durumu bildirdim. Makinistin fark etmesi, diye bir şey yok. Biz durumu bildirdik. Makinistin görme şansı yok" diye konuştu.