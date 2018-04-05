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Yeni fikirler için başvuru süresi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin birçok yerindeki girişimcilere iş fikirlerini gerçekleştirme imkanı sunan hızlandırma programı "Yeni Fikirler Yeni İşler"in başvuruları alınıyor

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından organize edilen, Türkiye'nin en başarılı hızlandırma programı "Yeni Fikirler Yeni İşler"in (YFYİ) 2018 yılı başvuru dönemi başladı.

ODTÜ Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, bu sene 14'üncüsü düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler, Türkiye'nin birçok yerindeki girişimcilere iş fikirlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor. Yeni Fikirler Yeni İşler erken aşama hızlandırma programı, hem fikir aşamasındaki girişimcilere hem de yolun başındaki şirketlere iş fikirlerini geliştirmeleri için destek oluyor. YFYİ'ye başvurmak isteyen girişimcilerin 13 Nisan saat 00.00'a kadar "www.yfyi.com" adresini ziyaret ederek başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

YFYİ Hızlandırma Programı'nda değerlendirmeye alınan ve başarılı görülen projeler, Demo Günü'ne kadar Türkiye'de Growth Circuit ve UC Berkeley iş birliğinde gerçekleştirilecek eğitimlere katılacak. Projeler için ayrıca YFYİ Hızlandırma Programı kapsamında yoğun mentorluk desteği verilecek.

YFYİ'den başarıyla mezun olan girişimciler, YFYİ iş birliği kuruluşlarından çekirdek sermaye desteği, ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi'nde bir yıl ücretsiz ofis imkanı, YFYİ'nin partnerlerinden ve geniş iletişim ağından faydalanarak ilk müşterisine ulaşma ve yatırım alma şansı elde edecek.

Programın iş ortaklarından Elginkan Vakfı, Elder, Tüpraş ve TEB Girişim Bankacılığı "Demo Day" günü, önceliklendirdikleri alanlar başta olmak üzere başarılı buldukları girişimcilere çekirdek sermaye desteği sağlayacak.

YFYİ, bugüne kadar 200'ün üzerinde teknoloji tabanlı şirketin kurulmasına, binden fazla istihdam yaratılmasına, girişimcilerinin önemli kuruluşlardan yatırımlar almalarına ve ürünlerini uluslararası pazarlarda satmalarına katkı sağladı.

Erken aşama hızlandırma programında değerlendirmeye alınan ve başarılı bulunan girişimciler, ekim ayında gerçekleştirilecek Demo Günü'nde iş fikirlerini ilgili taraflarla paylaşma şansı yakalayacak.

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