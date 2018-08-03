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Yeni Ford Focus'a EuroNCAP'ten 5 yıldız

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Bağımsız çarpışma testi kurumu EuroNCAP, daha da zorlaştırılan güncel test kriterleri uygulanarak yapılan testte Yeni Ford Focus'u 5 yıldız ile değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Bağımsız çarpışma testi kurumu EuroNCAP, daha da zorlaştırılan güncel test kriterleri uygulanarak yapılan testte Yeni Ford Focus’u 5 yıldız ile değerlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Ford Focus, bağımsız çarpışma testi kurumu EuroNCAP tarafından daha da zorlaştırılan güncel test kriterleri uygulanarak yapılan testlerde üstün bir performans sergiledi. Yeni Ford Focus, yeni test kriterleriyle gerçekleştirilen çarpışma testinde en yüksek derecelendirmeyi hak eden ilk araçlardan biri oldu.

EuroNCAP tarafından yapılan değerlendirmeye göre, yeni Ford Focus bünyesinde barındırdığı yoldan karşıya geçen veya yol kenarında ilerleyen yaya ve bisikletlileri algılayan Ford’un Çarpışma Önleme Yardımcısı da dahil olası bir çarpışmayı önleme veya etkilerini azaltmaya yönelik birçok özellikle üstün güvenlik seviyesi sunuyor. Sistem, olası bir çarpışma algılaması ve sürücünün uyarılara reaksiyon göstermemesi halinde otomatik olarak fren yapıyor.

EuroNCAP, hem yetişkin hem de çocuk yolcu korumasında yeni Focus’a yüksek puan verdi. Ford’un yeni C2 platformu ve yüzde 33 oranında yüksek dayanımlı ve presle sertleştirilmiş çelik kullanımı sayesinde önden çarpışma kuvvetlerinde yüzde 40’lık bir iyileşme gösteren yeni Ford Focus, ayrıca araca yandan çarpışma testlerinde de en yüksek puanı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Global C-Sınıfı Otomobil Araç Hattı Direktörü Helmut Reder, "Geçmişteki sürüşlerinizi ve yolda güvende olmak için ne kadar yoğunlaştığınızı düşünün. Aslında günümüzdeki sürüş daha az talep etmiyor, sadece bizler baskıya daha alışkın hale geldik. Yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi teknolojiler sürücü üzerindeki baskıyı azaltıyor, odaklanmalarına yardımcı oluyor ve daha güvenli bir sürüş ortamı tesis ediyor." ifadelerini kullandı.

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- Daha konforlu ve daha güvenli

Yeni Ford Focus, bugüne kadar bir Ford aracında sunulan en kapsamlı ve en gelişmiş sürüş destek sistemlerini sunuyor. Sistemler 3 radar, 2 kamera ve 12 ultrasonik sensör ile çalışıyor.

Adaftif Hız Kontrol Sistemi, Dur-Kalk, Trafik İşareti Tanıma, Şerit Hizalama, Şerit Takibi ve Akıllı Hız Sınırlandırıcı özellikleriyle destekleniyor. Ford'un, yeni kamera tabanlı Dinamik Led Ön Far Sistemi, öngörülü viraj aydınlatması ve trafik işareti aydınlatması özellikleriyle virajları ve endüstride bir ilk olarak trafik işaretlerini izleyerek farları önceden ayarlıyor.

Acil Durum Manevra Destek Sistemi, sürüş yönünde daha yavaş hareket eden ve sabit duran araçları tespit etmek için radar ve kamera kullanıyor ve olası bir çarpışma anında sürücünün manevra yapmasına yardımcı olmak için direksiyon desteği sağlıyor.

Ters Yön Uyarısı, ilk olarak Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki müşterilere sunuluyor. Ön camdaki kamera ve otomobilin navigasyon sistemi bilgilerini kullanan sistem otoyol girişindeki iki “Ters Yön” işareti arasından sürüş yapması halinde sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor.

Yeni İkincil Çarpışma Fren teknolojisi, çarpışma sonrasındaki olası bir ikincil çarpışmanın etkisini azaltmak için orta kuvvette fren gücü uyguluyor. Ford’un Avrupa'da ilk kez sunduğu Göz Hizası Gösterge Paneli (head-up), sürücülerin yola odaklanmasına yardımcı olurken, aracın arkasını 180 derecelik bir açıyla gösteren geri görüş kamerası park ve manevraları kolaylaştırıyor.

Çapraz Trafik Uyarı sistemi ile desteklenen Kör Nokta Uyarı Sistemi geri manevra esnasında arkadan geçmekte olan bir araç olduğunda sürücüyü uyarıyor ve ilk kez sürücünün uyarıyı dikkate almaması halinde olası bir çarpışmayı engellemek üzere fren de yapıyor.

Yeni Ford Focus Avrupa genelinde 5 kapılı hatchback ve station wagon gövde tipleriyle ve bazı pazarlarda 4 kapılı sedan gövde tipiyle, Trend, Titanium, sportif tasarımlı ST-Line ve ürün gamının tepe noktasını oluşturan Vignale olmak üzere farklı donanım seviyeleriyle sunulacak. Bir ilk olan Focus Active crossover ise daha sonra ürün gamına dahil olacak.

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