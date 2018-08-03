Yeni Ford Focus'a EuroNCAP'ten 5 yıldız

İSTANBUL (AA) - Bağımsız çarpışma testi kurumu EuroNCAP, daha da zorlaştırılan güncel test kriterleri uygulanarak yapılan testte Yeni Ford Focus’u 5 yıldız ile değerlendirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Ford Focus, bağımsız çarpışma testi kurumu EuroNCAP tarafından daha da zorlaştırılan güncel test kriterleri uygulanarak yapılan testlerde üstün bir performans sergiledi. Yeni Ford Focus, yeni test kriterleriyle gerçekleştirilen çarpışma testinde en yüksek derecelendirmeyi hak eden ilk araçlardan biri oldu. EuroNCAP tarafından yapılan değerlendirmeye göre, yeni Ford Focus bünyesinde barındırdığı yoldan karşıya geçen veya yol kenarında ilerleyen yaya ve bisikletlileri algılayan Ford’un Çarpışma Önleme Yardımcısı da dahil olası bir çarpışmayı önleme veya etkilerini azaltmaya yönelik birçok özellikle üstün güvenlik seviyesi sunuyor. Sistem, olası bir çarpışma algılaması ve sürücünün uyarılara reaksiyon göstermemesi halinde otomatik olarak fren yapıyor. EuroNCAP, hem yetişkin hem de çocuk yolcu korumasında yeni Focus’a yüksek puan verdi. Ford’un yeni C2 platformu ve yüzde 33 oranında yüksek dayanımlı ve presle sertleştirilmiş çelik kullanımı sayesinde önden çarpışma kuvvetlerinde yüzde 40’lık bir iyileşme gösteren yeni Ford Focus, ayrıca araca yandan çarpışma testlerinde de en yüksek puanı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Global C-Sınıfı Otomobil Araç Hattı Direktörü Helmut Reder, "Geçmişteki sürüşlerinizi ve yolda güvende olmak için ne kadar yoğunlaştığınızı düşünün. Aslında günümüzdeki sürüş daha az talep etmiyor, sadece bizler baskıya daha alışkın hale geldik. Yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi teknolojiler sürücü üzerindeki baskıyı azaltıyor, odaklanmalarına yardımcı oluyor ve daha güvenli bir sürüş ortamı tesis ediyor." ifadelerini kullandı. \ - Daha konforlu ve daha güvenli Yeni Ford Focus, bugüne kadar bir Ford aracında sunulan en kapsamlı ve en gelişmiş sürüş destek sistemlerini sunuyor. Sistemler 3 radar, 2 kamera ve 12 ultrasonik sensör ile çalışıyor. Adaftif Hız Kontrol Sistemi, Dur-Kalk, Trafik İşareti Tanıma, Şerit Hizalama, Şerit Takibi ve Akıllı Hız Sınırlandırıcı özellikleriyle destekleniyor. Ford'un, yeni kamera tabanlı Dinamik Led Ön Far Sistemi, öngörülü viraj aydınlatması ve trafik işareti aydınlatması özellikleriyle virajları ve endüstride bir ilk olarak trafik işaretlerini izleyerek farları önceden ayarlıyor.