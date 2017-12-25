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Yeni Gelin 31. bölüm fragmanı: Yeni bölümde Esmeralda rüzgarı esecek!!

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 16:07 | Son Güncelleme 12 saat önce

Yeni Gelin 31. Bölümde silahlar, bıçaklar, palalar çekilecek ve dizide Esmaralda ile bir İspanyol rüzgarı esecek! Yeni Gelin 31. Bölüm fragmanı gösteriyor ki Bozok konağında kadınlar arasındaki çekişme iyice artacak ve hareketli bir bölüm yaşanacak. Ayrıca konağa Esmeralda adlı bir İspanyol güzeli gelecek ki bakalım bu ziyaret nelere yol açacak?

Show TV'nin sevilen dizisi ve Cumartesi akşamlarının reyting lideri Yeni Gelin 31. bölümü ile de güldürecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı silahlar ve bıçaklar ile dolu. Bozok konağında kadınlar birbirlerine giriyor. Bakalım bıçakların hatta bir silahın çekileceği bu kavgadan ne çıkacak?

ESMERALDA BOMBASI

Yeni Gelin 31. bölüm fragmanı bir de Esmeralda adlı bir kadının gelişini gösteriyor. Kadınalara flemenko dansı öğreten ve erkeklerin aklını başından alan Esmeralda dizide nelere yol açacak merak ediliyor.

YENİ GELİN 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANININA TEPKİLER

Fragmanı izleyenler yeni bölümün oldukça hareketli geçeceğini düşünüyorlar. Esmeralda ise dizinin bazı takipçilerini endişelendirmişe benziyor. Bu güzel kadının çiftlerin arasını bozmasından, yeni bir Asude vakasının yaşanmasından korkuluyor.

YENİ GELİN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yeni Gelin’in 30. bölümünde; Bozoklar Antalya’nın her türlü nimetinden faydalanıp, başlarına gelebilecek her türlü belaya bulaştıktan sonra nihayet eve dönüş yoluna koyulurlar. Bu yolculukta oldukça gönülsüz yolcular da vardır. Yeni gelinimiz her defasında Bozok Konağı’ndan kurtulduğunu zannederken bir bahaneyle geri dönmek zorunda kalmaktadır. Yine kurtulamamış, konağın yolunu tutmuştur. Hazar, babasına ağalığı ve konakta kalmayı asla istemediğini yeniden dile getirince Kalender, hiçbir bahanenin oğlunu ve yeni gelinini temelli tutmaya yetmeyeceğini anlar ve başka bir yola başvurur. Oğulları arasında ağalık yarışı düzenleyecektir.

Kağan ve Gökhan bu yarışta ezeli rakipken Hazar, fasulyedendir. Çünkü onun şampiyonluk ve ağalık gibi bir derdi yoktur. Anneler, savaşa hazırlanır gibi oğullarını yarışa hazırlar. Kağan ve Gökhan canla başla çalışırken Hazar oralı olmaz. Çünkü onun için önemli olan katılmaktır. Yarış günü gelip çattığında kimsenin aklına gelmeyen başına gelir. Ağalık yarışı sürpriz bir şekilde sonuçlanır. Konak halkı daha bu sonucu kabul edememişken konak, İskenderlerin istilasına uğrar. Bozoklar bu istilaya hazırlıksız yakalanmıştır. Müsellim’in dâhiyane çözümü Bozokların başını büyük bir belaya sokmuştur.

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