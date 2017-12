Yeni Gelin 31. bölüm fragmanı: Yeni bölümde Esmeralda rüzgarı esecek!!

Show TV'nin sevilen dizisi ve Cumartesi akşamlarının reyting lideri Yeni Gelin 31. bölümü ile de güldürecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı silahlar ve bıçaklar ile dolu. Bozok konağında kadınlar birbirlerine giriyor. Bakalım bıçakların hatta bir silahın çekileceği bu kavgadan ne çıkacak?

ESMERALDA BOMBASI

Yeni Gelin 31. bölüm fragmanı bir de Esmeralda adlı bir kadının gelişini gösteriyor. Kadınalara flemenko dansı öğreten ve erkeklerin aklını başından alan Esmeralda dizide nelere yol açacak merak ediliyor.

YENİ GELİN 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANININA TEPKİLER

Fragmanı izleyenler yeni bölümün oldukça hareketli geçeceğini düşünüyorlar. Esmeralda ise dizinin bazı takipçilerini endişelendirmişe benziyor. Bu güzel kadının çiftlerin arasını bozmasından, yeni bir Asude vakasının yaşanmasından korkuluyor.

YENİ GELİN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yeni Gelin’in 30. bölümünde; Bozoklar Antalya’nın her türlü nimetinden faydalanıp, başlarına gelebilecek her türlü belaya bulaştıktan sonra nihayet eve dönüş yoluna koyulurlar. Bu yolculukta oldukça gönülsüz yolcular da vardır. Yeni gelinimiz her defasında Bozok Konağı’ndan kurtulduğunu zannederken bir bahaneyle geri dönmek zorunda kalmaktadır. Yine kurtulamamış, konağın yolunu tutmuştur. Hazar, babasına ağalığı ve konakta kalmayı asla istemediğini yeniden dile getirince Kalender, hiçbir bahanenin oğlunu ve yeni gelinini temelli tutmaya yetmeyeceğini anlar ve başka bir yola başvurur. Oğulları arasında ağalık yarışı düzenleyecektir.