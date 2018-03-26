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- (yeni görüntüyle)- 3 VERGİ MÜFETTİŞİNİN TUTUKLANDIĞI 'RÜŞVET' OPERASYONU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

- Vergi müfettişi, para dolu çantayı aldığı an polis operasyon düzenledi.

- Vergi müfettişi, para dolu çantayı aldığı an polis operasyon düzenledi.
- Operasyonda gözaltına alınan 3 vergi müfettişi tutuklandı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul'da rüşvet aldığı öne sürülen 3 vergi müfettişi tutuklandı.
Bir inşaat şirketi sahibi, firmasında denetim yapan müfettişlerin 2 milyon lira rüşvet istediğini belirterek İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis harekete geçti. Firma sahibi, vergi müfettişlerine paranın 250 bin lirasını vereceğini söyledi. Buluşma yeri olarak Eyüp'te bir işyerinin önü belirlendi.

RÜŞVET VERİLDİĞİ ZAMAN OPERASYON
Polis ekipleri gerekli hazırlıklarını tamamlayarak vergi müfettişinin firma sahibinden parayı almasını bekledi. Rüşvet verildiği sırada polis ekipleri operasyon düzenledi. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak çalışan D.Y. yakalanarak gözaltına aldı. Polis Vergi Müfettişi D.Y. ile bağlantısı bulunan meslektaşları olana B.Ö. ve F.T.'yi de ikinci bir operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri 13 Mart tamamlanan 3 vergi müfettişi tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. 10 Mart'ta gerçekleşen operasyonda vergi müfettişi D.Y.'nin para dolu poşeti aldıktan sonra polis ekiplerinin gözaltına alması yer alıyor. Görüntülerde içi para dolu poşette görülüyor.

Görüntü Dökümü
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(Yeni polis Kamerası)
-Şüphelinin elinde duran para poşeti
-Polis ekiplerinin para dolu poşeti incelemesi
-Ele geçirilen paralardan görüntü

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