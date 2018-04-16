Yeni Hal Kompleksi Temmuz’da açılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye Kirazca’da inşa çalışmalarının devam ettiği Toptan Sebze ve Meyce Hali Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.

Yeni Hal Kompleksi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, tesisin Temmuz ayında açılacağını müjdeledi. Başkan Toçoğlu’na Sakarya Hal Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, Zafer Poyraz ile daire başkanları eşlik etti.

Ziyarette konuşan Sakarya Hal Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar, “Hal sektörü esnafımıza büyük katkılar sunacak yeni kompleksimiz hızla tamamlanıyor. Ülkemizin en modern hal tesislerinden biri ortaya çıkıyor. İnşallah hal ile sadece şehrimize değil, tüm bölgeye hizmet sunacağız. Yeni hal tesisinin şehrimize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Arifiye Kirazca’da 96 bin metrekarelik alanda 80 adet dükkana sahip olacak yeni halde çalışmaları inceleyen Başkan Toçoğlu, “Yeni halde çalışmalarımız devam ediyor. Çelik imalatlarımız tamamlanmak üzere. Tesislerimizin üzerini de kapattık. Hale ulaşımları kolaylaştırmak adına bölgede yol genişletme çalışmaları da gerçekleştireceğiz. İnşallah meyve ve sebze sektörü esnafımızın büyük beğenisini kazanacak projemizi Temmuz ayında tamamlayarak hizmete alacağız” diye konuştu.

Yeni Hal Tesisleri’nin Sakarya’nın tarımı için önemli bir çalışma olduğunu kaydeden Başkan Toçoğlu, “Şehrimizin tarım geleceği için çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ayrıca çiftçilerimize ve üreticimize de değer katacak bir yatırım olacak. Ana ulaşım akslarına yakınlığı da müşteri potansiyelini arttıracak ve dolayısıyla talep de artmış olacak. Hamdolsun sektör esnafımızla bir projeyi daha tamamlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.