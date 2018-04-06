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Yeni Hamle Lisesinden yıl sonu sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:12 | Son Güncelleme

Yeni Hamle Temel Lisesi tarafından Malatya Park AVM’de yıl sonu sergisi açıldı.Serginin açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, amaçlarının gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu söyleyerek, "Onları istikbale hazırlamak anlamında güzel bir çalışma.

Yeni Hamle Temel Lisesi tarafından Malatya Park AVM’de yıl sonu sergisi açıldı.
Serginin açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, amaçlarının gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu söyleyerek, "Onları istikbale hazırlamak anlamında güzel bir çalışma. Bizim devlet okullarımızla birlikte özel okullarımızda bizim için gerçekten çok değerli. Hepimizin bir amacı var. Ortak amacımız neslimizi geleceğe hazırlamak, geleceğe hazırlarken de onların yeteneklerini tabiri caizse açığa çıkarmak. Bu yetenekleri geleceğe taşımayı hedefliyoruz, amaçlıyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından serginin kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.
Serginin açılışına Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, Yeni Hamle Lisesi Kurucu Müdürü Ahmet Polat, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

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