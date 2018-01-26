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Yeni harita ortaya çıktı! 31 ilde sistem değişiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 09:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘seçim ittifakı’ hakkında yapılan görüşmenin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Görüşme sonrası sürpriz bir model getirildi. Yeni dillendirilen bu model benimsenirse 2019 seçimlerinde 31 ilde seçim bölgeleri oluşturulacak ve yeni bir harita ortaya çıkmış olacak.

Yeni harita ortaya çıktı! 31 ilde sistem değişiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manasıyla tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir" sözleriyle gündeme getirdiği seçim ittifakı çalışmalarında sıcak anlar yaşanıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan seçim ittifakı görüşmelerinde AK Parti ve MHP arasında yeni bir formül masaya yatırıldı. Daha önce seçim barajının aynen korunmasının yanında daraltılmış bölge üzerinde çalışma yapılması planlanıyordu. Ancak son görüşmede yeni bir formül dile getirildi. Buna göre; 6 ya da 8'den fazla vekil çıkaran iller birden fazla seçim bölgesine bölünecek. Bu şekilde hangi parti o bölgede etkinse onun adayı öne çıkartılacak. 6 vekil üzerinden bu sistem uygulanırsa Türkiye’de 31 il, birden fazla seçim bölgesine bölünecek.

31 İLDE YENİ SEÇİM BÖLGELERİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 16 Nisan 2017 anayasa referandumun ardından kabul edilen milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasının ardından illerin milletvekili sayısı yeniden belirlenmişti. YSK’nın belirlediği yeni listeye göre 31 ilin vekil sayısı 6’nın üzerinde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve son olarak da Bursa seçim bölgelerine ayrılmıştı. Yeni sistemde 6 vekil üzerinde çıkaran iller seçim bölgelerine ayrılırsa 31 ilde yeni seçim bölgeleri oluşacak.

İşte bölünmesi muhtemel o iller


Seçim ittifakından illerin seçim bölgelerine bölünmesi kararı çıkarsa 31 ilde muhtemel tablo böyle olacak.

YSK’nın anayasa referandumundan sonra 600 vekil üzerinden belirlediği illerin milletvekili sayısı listesi ise şöyle:

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 5, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 16, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 8, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 97, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 13, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 4, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 7, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
inşallah kazdığınız kuyuya kendiniz düşersiniz hemde bir daha çıkmamak üzere.
her türlü reis
BENCE ŞÖYLE YAPIN.ÜLKENİN 81 İLİNDE SEÇİMLERE AKP VE MHP GİRECEKTİR DEYİN İŞ BİTSİN.SEÇİM SİSTEMİNİ GENDİMİZE GÖRE NASIL DEĞİŞTİRİRİZ DİYE FAZLA KAFA YORUP MESAİ HARCAMAYIN.
İktidar olmay istemeyen tek lider Adı Devlet ama kendisi mahalle
şeytani yeni bir plan.
Tayip Erdoğan ve Bahçeli şunu unutmayın "Korkunun ecele faydası yok" 2019 ikinizinde sonu olacak, ne kadar şeytani planlar yaparsanız yapın.
sen başkanlık sistemi getir,meclisi tanıma,600 millet vekili şaşırtıcı.
ŞEHİRLERİ SEÇİM BÖLGELERİNE BÖLME PLANI BAHÇELİYİ BARAJ ALTINDAN KURTARMAK,AKP NİN DAHA FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARMASINA YÖNELİK BİR DÜŞÜNCEYSE SANIRIM GERİ TEPECEK BİR UYGULAMA OLACAKTIR.MİLLET NEYİN NE OLDUĞUNU,AÇLIK SINIRININ ALTINDA HALKIMIZIN KİME OY VERECEĞİ BELLİDİR.ARTIK MİYADINI DOLDURMUŞLARA BU YÖNTEMLERİNDEN DOLAYI YER YOKTUR.
suriyelileri ulkemizden gondermeden oy falan alamazssin bizden
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