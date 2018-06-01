Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Her şeyi yapabilecek bir güçte ülkeyiz. Zeytin Dalı Harekatı'yla yeni haritalar yapmak isteyenlerin heveslerini kursağında bıraktık." dedi.

Sarıeroğlu, Yumurtalık ilçesinde esnafı ziyaret ederek, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti'ye ve "Cumhur İttifakı"na destek istedi.

Daha sonra Kemalpaşa Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelen Sarıeroğlu, ardından Sugözü Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, görevlerinin başında olduklarını belirterek, Adana'yı çok daha iyi hizmetlerle buluşturacaklarını ifade etti.

Emeklilere verilecek primler ve maaş ödemelerinin öne çekilmesiyle ilgili bilgiler veren Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Her şeyi yapabilecek bir güçte ülkeyiz. Zeytin Dalı Harekatı'yla yeni haritalar yapmak isteyenlerin heveslerini kursağında bıraktık. Harekat şunu gösterdi, bizim bizden başka dostumuz yok. Çok güçlü olmamız lazım. Dünyanın en büyük gücü olacağız, buna inanıyorum. Hayallerimiz hedeflerimiz var. Ak bir sayfa var önümüzde, yeni hikayeler yazacağımız yeni bir dönem var."

Bakan Sarıeroğlu, ilçede ve Sugözü Mahallesi'nde turizmin kalkınmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine işaret ederek, "Cennet gibi bir mahallemiz var. Turizm bir ilin kalkınması için çok önemli. Neden sörfle ilgili yarışmalar olmasın burada. Altı limanımız var, bunların hepsini hareketlendireceğiz." dedi.

Daha sonra Ceyhan ilçesine geçen Sarıeroğlu, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

