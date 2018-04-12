Yeni Hasankeyf'in maliyeti 900 milyonu bulacak

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, tamamlanma aşamasına gelen Ilısu Baraj Gölü'nün altında kalacak antik Hasankeyf ilçesi sakinleri ile tarihi eserlerin taşınmasına ilişkin bilgi veren DSİ 16'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, yeni Hasankeyf'in maliyetinin 900 milyonu bulacağını söyledi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 16'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Demir, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Hasankeyf’te yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. TOKİ tarafından haziran ayında teslim edilecek 710 konut ve kamu binaları ile altyapı çalışmaları ve taşınacak 8 tarihi eserle birlikte yeni Hasankeyf'in maliyetinin, 900 milyonu bulacağını söyledi. Geçen yıl Zeynel Bey Türbesi kümbetinin taşındığını hatırlatan Demir, diğer eserlerin de benzeri uygulamayla taşınacağını belirtti. Ilısu Baraj Gölü'nün altında kalacak tarihi Hasankeyf'teki tehlikeli 83 kayanın yıktırıldığını da kaydeden Demir, "Küçük Saray, güçlendirildi. Artuklu dönemindeki eserler, koruma altına alındı. Haziran ayında Artuklu Hamamı'nın bir bölümü ile İmam Abdullah Zaviyesi taşınacak. Tarihi hamamın sıcak ve soğuk yerleri yerinde korunacak" dedi. Yıkılma ihtimali göz önünde bulundurulan El Rızk ve Süleyman Koç camilerinin minarelerinin bölünerek, yeni Hasankeyf'teki Kültürel Park'a taşınacağını belirten Demir, "Zeynel Bey Türbesi gibi taşımak istiyorduk; ama minarelerin bu yöntemle taşınması bir hayli zor. Taşıma çalışmalarına haziran ayında başlamayı planlıyoruz" diye konuştu. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ise El Rızk ve Süleyman Koç camilerinin minarelerinin bölünüp, taşınmasının eserlere zarar vereceğini dile getirerek, minarelerin Zeynel Bey Türbesi kümbeti gibi tek parça halinde taşınması gerektiğini söyledi.