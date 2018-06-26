HABER

- Yeni havalimanına milyonluk "follow me" araçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL’da yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda uçaklara milyonluk  lüks follow me (takım ve denetim)  araçları hizmet verecek.

- Yeni havalimanına milyonluk "follow me" araçları

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL’da yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda uçaklara milyonluk lüks follow me (takım ve denetim) araçları hizmet verecek.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda dünyanın en çok satan hibrit spor otomobillerinden biri olan ve yaklaşık 1 milyon liranın üzerinde satış fiyatı bulunan BMW İ8 tipi modellerin de aralarında olduğu lüks araçlar, uçaklara eşlik edecek. Havalimanı apronlarında görev yapan sarı renkteki özel donanımlı follow me araçları pist-apron-taksi sahalarında uçaklara ve araçlara yönlendirme amaçlı hizmet veriyor.

(FOTOĞRAF)

(Yeniden) - Yeni havalimanına milyonluk (Yeniden) - Yeni havalimanına milyonluk

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!
Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

Villanın havuzunda korkunç ölüm

Villanın havuzunda korkunç ölüm

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.