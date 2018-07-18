Yeni jeolojik devir sınıflaması

Bilim insanları, yeryüzünün jeolojik dönemlendirilmesinde içinde bulunulan Halosen dönem için yeni bir alt sınıflama belirledi.

BBC'de yer alan habere göre, Uluslararası Stratigrafi Komisyonunun (ICS) önerisiyle buz devrinden çıkışla başlayan 11 bin 700 yıllık Halosen Devrin bugünden 4 bin 200 yıllık öncesine kadar giden alt bölümüne "Meghalayan" adı verildi.

Yeni bölümlemede Meghalayan Devrin, bugünden 4 bin 200 yıl önce ilk çağ uygarlıklarını derinden etkileyen küresel kuraklıkla başladığı kabul edildi.

İlk çağ öncesinde Mısır, Yunanistan, Suriye, Filistin, Mezopotamya, Hindistan'da İndus Nehri Vadisi ve Çin'de Yangtze Nehri Vadisi, ortaya çıkan ilk uygarlıkların gelişimine ket vuran büyük kuraklık dönemini başlatan jeolojik olay olarak kabul edildi.

ICS'nin önerisini onaylayan Uluslararası Jeolojik Bilimler Birliği (IUGS) Başkanı Stanley Finney, Meghalayan Devri'nin jeolojik zaman çizelgesinde küresel bir iklim olayının küresel kültürel dönüşüme rastgeldiği ilk örnek olduğunu vurguladı.

Bilim insanları ayrıca Halosen Devrin başlangıcı olan 11 bin 700 yıl ile 8 bin 300 yıl öncesi arasındaki buz devri sonrasında iklimin yeni yumuşamaya başladığı alt döneme "Greenlandian", 8 bin 300 ile 4 bin 200 yıl önceki alt döneme ise "Northgrippian" adını verdi.

