HABER

Yeni jeolojik devir sınıflaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 18:00 | Son Güncelleme

Son jeolojik devir olan Halosen'in üç alt döneme ayrılması kararlaştırıldı - Halen sürmekte olan son alt döneme "Meghalayan" adı verildi

Bilim insanları, yeryüzünün jeolojik dönemlendirilmesinde içinde bulunulan Halosen dönem için yeni bir alt sınıflama belirledi.

BBC'de yer alan habere göre, Uluslararası Stratigrafi Komisyonunun (ICS) önerisiyle buz devrinden çıkışla başlayan 11 bin 700 yıllık Halosen Devrin bugünden 4 bin 200 yıllık öncesine kadar giden alt bölümüne "Meghalayan" adı verildi.

Yeni bölümlemede Meghalayan Devrin, bugünden 4 bin 200 yıl önce ilk çağ uygarlıklarını derinden etkileyen küresel kuraklıkla başladığı kabul edildi.

İlk çağ öncesinde Mısır, Yunanistan, Suriye, Filistin, Mezopotamya, Hindistan'da İndus Nehri Vadisi ve Çin'de Yangtze Nehri Vadisi, ortaya çıkan ilk uygarlıkların gelişimine ket vuran büyük kuraklık dönemini başlatan jeolojik olay olarak kabul edildi.

ICS'nin önerisini onaylayan Uluslararası Jeolojik Bilimler Birliği (IUGS) Başkanı Stanley Finney, Meghalayan Devri'nin jeolojik zaman çizelgesinde küresel bir iklim olayının küresel kültürel dönüşüme rastgeldiği ilk örnek olduğunu vurguladı.

Bilim insanları ayrıca Halosen Devrin başlangıcı olan 11 bin 700 yıl ile 8 bin 300 yıl öncesi arasındaki buz devri sonrasında iklimin yeni yumuşamaya başladığı alt döneme "Greenlandian", 8 bin 300 ile 4 bin 200 yıl önceki alt döneme ise "Northgrippian" adını verdi.

PARTNERAralarında 30 cm varmış!Aralarında 30 cm varmış!
Beşiktaş'ta yağmur etkili olduBeşiktaş'ta yağmur etkili oldu
"Yeni dönemde hiçbir şekilde gerilim istemiyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halosen Devri jeolojik devirler Meghalayan Devri Uluslararası Jeolojik Bilimler Birliği (IUGS)

En Çok Okunan Haberler

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

Adana ve Kayseri'de korkutan deprem!

Adana ve Kayseri'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.