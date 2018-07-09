Yeni kabine listesinde kimler var? Yeni kabine saat kaçta açıklanacak?

Yeni kabine listesi oldukça merak ediliyor. Yeni kabinede kimler olacak, kimler yer almayacak, söylentilerin ne kadarı doğru çıkacak merakla bekleniyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye göre yeni kabine listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cebinde. Selvi, yeni kabineye dair bazı duyumlarını paylaştı. Yeni kabine listesinin açıklanmasından önce gözler bugün TBMM'de yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninde. Bu tören saat 16.30'da yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer alacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri iştirak edecek. Bu tören ise saat 18.00'da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilen hazirunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.
Bu törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafiri olan devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği daveti verecek.
Aynı gece düzenlenecek basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilecek. Aşağıdaki yer alan günlük programa göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 21.30'da yapacağı basın açıklaması ile yeni kabineyi açıklayacak.
9 TEMMUZ GÜNLÜK PROGRAM
16:30 Sayın Cumhurbaşkanımızın Yemin Töreni (TBMM)
17:15 Anıtkabir Ziyareti
18:00 Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)
19:30 Sayın Cumhurbaşkanımızın Törene Katılan Misafirler Onuruna Vereceği Akşam Yemeği (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)
21:30 Basın Açıklaması (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)
YENİ KABİNEDE KİMLER VAR?
Yeni kabine açıklanmadan önce konuyla ilgili birçok iddia dolaşmaya başladı. Bununla ilgili olarak kaynağı belli olmayan aşağıdaki fotoğraftaki liste ile birlikte hükümete yakın yazarların açıklamalarına göre yeni kabine listesi dair şu şekilde;
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Sürpriz bir kabine geliyor' başlıklı yazısında yeni kabineye ilişkin gelişmeleri ve kulisleri kaleme aldı.
Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cebinde olduğunu söyleyen Selvi, 'Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmamışlardı. Beş bakandan en az dördünün yeni kabinede yer alması bekleniyor.' dedi.
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