Yeni kabine listesinde kimler var? Yeni kabine saat kaçta açıklanacak?

Yeni kabine listesi oldukça merak ediliyor. Yeni kabinede kimler olacak, kimler yer almayacak, söylentilerin ne kadarı doğru çıkacak merakla bekleniyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye göre yeni kabine listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cebinde. Selvi, yeni kabineye dair bazı duyumlarını paylaştı. Yeni kabine listesinin açıklanmasından önce gözler bugün TBMM'de yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninde. Bu tören saat 16.30'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer alacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri iştirak edecek. Bu tören ise saat 18.00'da gerçekleşecek.

YENİ KABİNE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilen hazirunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.