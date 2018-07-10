Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemelerin yer aldığı KHK ile Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık ibareleri, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığınca olarak değiştirildi.
Başbakan Yardımcıları, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık Recep Akdağ Hakan Çavuşoğlu yeni kabinede yer almadı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu listede yer almadı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu. Bu bakanlığa Zehra Zümrüt Selçuk getirildi.
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de kabinede yer almadı. Avrupa Birliği Bakanlığı Dışişleri ile birleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan listede adı olmayan isimler arasında. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Sanayi ve Kalkınma Bakanı Mustafa Varank oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum geldi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci listede yer almadı. Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi, yeni ismi Ticaret Bakanlığı oldu. Ticaret Bakanlığına Ruhsar Pekcan'ın getirildiği açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yerine Mehmet Kasapoğlu getirildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, listede yer almadı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na Bekir Pakdemirli getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yerine Mehmet Ersoy getirildi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal da listede ismi olmayanlardan. Maliye Bakanlığı'nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığına Berat Albayrak getirildi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yerine Ziya Selçuk getirildi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yerine Hulusi Akar getirildi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yerine Fahrettin Koca getirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan listede yer almadı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan oldu.
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