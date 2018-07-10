Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemelerin yer aldığı KHK ile Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık ibareleri, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığınca olarak değiştirildi.

ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCILARI LİSTEDE YOK

Başbakan Yardımcıları, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık Recep Akdağ Hakan Çavuşoğlu yeni kabinede yer almadı.

SARIEROĞLU VE KAYA YOK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu listede yer almadı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu. Bu bakanlığa Zehra Zümrüt Selçuk getirildi.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de kabinede yer almadı. Avrupa Birliği Bakanlığı Dışişleri ile birleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.

İKİ İSİM YERİNE MUSTAFA VARANK GELDİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan listede adı olmayan isimler arasında. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Sanayi ve Kalkınma Bakanı Mustafa Varank oldu.