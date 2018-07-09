Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis'te yemin ederek yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Kabinesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak Mehmet Ersoy'a görev verdi.

MEHMET ERSOY KİMDİR?

Peki yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

1968 doğumlu Mehmet Ersoy, ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir. Mehmet Ersoy’un ikiz kardeşinin ismi ise Murat Ersoy’dur. Atlasjet ve Voyage Turizm de Ersoy kardeşlere aittir. Mehmet Ersoy’un eşinin ismi ise Pervin Ersoy’dur. Çiftin iki çocukları bulunuyor.

Mehmet Ersoy ile eşinin bir çocukları bulunuyor. Mehmet Ersoy ikiz kardeşi Murat Ersoy ile geçtiğiz yıllarda yollarını ayırdı. Atlasjet ve Voyage Turizm’in kontrolü Murat Ersoy’a geçerken Mehmet Ersoy’da ise ETS Tur ve Max royal otelleri kalmıştı.

Mehmet Ersoy, Alman Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitiren Mehmet Ersoy, ilk olarak ETS Tur’u kurdu. 1999 yılı sonunda otelciliğe geçen Mehmet Ersoy ile ikiz kardeşi Max Royal ve Voyage Turizm ile sektörde etkili oldular.