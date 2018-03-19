Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumu 4 Kasım'da

PARİS (AA) - Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Fransız kolonisi Yeni Kaledonya’da bağımsızlık referandumunun 4 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

Yeni Kaledonya Senatosu, bağımsızlık referandumu için oylama yaptı.

Senatodaki oturumda yaklaşık 270 bin Yeni Kaledonyalının geleceğini belirleyeceği ve "tarihi bir belge" olarak görülen referandum kararnamesi 14'e karşı 38 oyla kabul edildi.

1853'ten bu yana Fransız kolonisi olan ve 1980'li yıllardan itibaren bağımsızlık mücadelesinin yükseldiği ülkede vatandaşlar 4 Kasım'da sandık başına gidecek.

Sömürgeciliğe karşı düzenlenen gösterilerin ardından 1998'de dönemin Fransa Başbakanı Lionel Jospin ve Yeni Kaledonya yönetimi arasında anlaşma sağlanmıştı. Fransa, güvenlik, savunma, adalet ve mali konular dışındaki alanları Yeni Kaledonya yönetimine bırakmayı kabul etmişti. Ülkenin başkentinden adını alan Numea Anlaşması çerçevesinde en geç kasım 2018'de halk oylamasına gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Dünya nikel madeni rezervlerinin yüzde 11'ine sahip olan ve 6. en büyük nikel üreticisi olan Yeni Kaledonya'da Kanak adı verilen yerliler toplam nüfusun yüzde 40'ını oluşturuyor.