HABER

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumu 4 Kasım'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:10 | Son Güncelleme

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumu 4 Kasım'da

PARİS (AA) - Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Fransız kolonisi Yeni Kaledonya’da bağımsızlık referandumunun 4 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

Yeni Kaledonya Senatosu, bağımsızlık referandumu için oylama yaptı.

Senatodaki oturumda yaklaşık 270 bin Yeni Kaledonyalının geleceğini belirleyeceği ve "tarihi bir belge" olarak görülen referandum kararnamesi 14'e karşı 38 oyla kabul edildi.

1853'ten bu yana Fransız kolonisi olan ve 1980'li yıllardan itibaren bağımsızlık mücadelesinin yükseldiği ülkede vatandaşlar 4 Kasım'da sandık başına gidecek.

Sömürgeciliğe karşı düzenlenen gösterilerin ardından 1998'de dönemin Fransa Başbakanı Lionel Jospin ve Yeni Kaledonya yönetimi arasında anlaşma sağlanmıştı. Fransa, güvenlik, savunma, adalet ve mali konular dışındaki alanları Yeni Kaledonya yönetimine bırakmayı kabul etmişti. Ülkenin başkentinden adını alan Numea Anlaşması çerçevesinde en geç kasım 2018'de halk oylamasına gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Dünya nikel madeni rezervlerinin yüzde 11'ine sahip olan ve 6. en büyük nikel üreticisi olan Yeni Kaledonya'da Kanak adı verilen yerliler toplam nüfusun yüzde 40'ını oluşturuyor.

Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek!Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek!
AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklamaAK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağımsızlık referandumu Fransa Yeni Kaledonya

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis bile şoke oldu: Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı!

Polis bile şoke oldu: Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı!

Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum elementi ne işe yarar, özellikleri nelerdir?

Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum elementi ne işe yarar, özellikleri nelerdir?

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Korkutan iddia! Uyuya kalan pilotlar var

Korkutan iddia! Uyuya kalan pilotlar var

Meteoroloji'den 4 ile kritik uyarı! İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji'den 4 ile kritik uyarı! İşte son hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.