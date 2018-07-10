HABER

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? Ümit Dündar biyografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 08:23 | Son Güncelleme

Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olmasının ardından TSK'da komuta kademesi de değişti. Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirildi. Ümit Dündar kimdir? İşte Ümit Dündar'ın 15 Temmuz darbesinin önlenmesindeki etkisi ve biyografisi...

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? Ümit Dündar biyografisi

Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesinin ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar getirildi.

ÜMİT DÜNDAR KİMDİR?

Ümit Dündar 1955, Manisa doğumlu. Genelkurmay II. Başkanı olan Dündar, 2016 askeri darbe girişimi sonrası TSK Genelkurmay Başkanvekili olarak atandı.

1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan asteğmen rütbesiyle, 1975 yılında da İstihkâm Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkâm birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı. Kara Harp Akademisi'nden 1985 yılında mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesi'nde Plan ve Program Subaylığı, 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekât Başkanlığı'nda Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

20180710_2_31365735_35468317_Web

2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla MSB İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, MSB İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28. Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı ile İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanlığı'na atandı. 2011 yılında MSB Müsteşarlığı'na atandı.

2013 yılında orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2015 yılında 1. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2016 askeri darbe girişimi sonrası TSK Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı ve bir süre bu görevi üstlendi.

28 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra kararı ile Genelkurmay II. Başkanı olarak atandı.

15 TEMMUZ DARBESİNİ ÖNLEYEN İSİMLERDEN

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları rehin alınmışken, darbenin başarıya ulaşmasını önleyen hamle 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’dan gelmişti. 15 Temmuz gecesi darbe karşıtı yaptığı açıklamayla TSK'daki FETÖ dışı unsurları harekete geçiren Dündar, darbecilerin tüm planlarını bozmuştu.

15 Temmuz'daki duruşu nedeniyle 2016 YAŞ'ta Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atandı. Dündar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’ten ayrılarak İstanbul'a gelmesi, güvenliğinin sağlanması ve sonraki askeri komuta sürecinde de çok önemli rol oynayan isim oldu.

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi! Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi!
Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayıYeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümit Dündar yeni kara kuvvetleri komutanı Ümit Dündar kimdir TSK ümit dündar biyografisi

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

İlginizi Çekebilir

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

İstanbul'da korku dolu anlar! Kahraman baba çocuklarını kurtardı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kahraman baba çocuklarını kurtardı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ofisler oluşturuldu! Görevleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ofisler oluşturuldu! Görevleri belli oldu

Taksim Meydanı'nda taciz skandalı! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Taksim Meydanı'nda taciz skandalı! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Bu kadınla birlikte olanlar hastaneye başvursun!

Bu kadınla birlikte olanlar hastaneye başvursun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.