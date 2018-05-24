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Yeni Karaköy İskelesi'nde çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:01 | Son Güncelleme

Cansel KİRAZ - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA Şiddetli lodos nedeniyle 22 Kasım 2008 tarihinde sular altında kalan Karaköy İskelesi'nin yerine Tuzla Tersanesi'nde yapılan yeni akıllı yüzer iskele yerleştirildi.

Yeni Karaköy İskelesi'nde çalışmalar sürüyor

Cansel KİRAZ - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA
Şiddetli lodos nedeniyle 22 Kasım 2008 tarihinde sular altında kalan Karaköy İskelesi'nin yerine Tuzla Tersanesi'nde yapılan yeni akıllı yüzer iskele yerleştirildi. Montaj işlemlerinin devam ettiği iskelenin 29 Mayıs tarihinde açılması hedefleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni iskele, Tuzla'dan Haliç Tersanesi'ne, dün gece de 4 römork tarafından çekilerek Karaköy'e getirildi. İskele, 2 bin 236 metrekare, 81 metre boyunda, 27.7 metre eninde ve 3 buçuk metre yüksekliğe sahip. 2 bin ton ağırlığındaki yeni iskeleye sancak ve deniz tarafından 3 vapur yanaşarak yolcu seferi düzenlenebilecek. Karaköy İskelesi'nin karşısındaki esnaf, yeni iskele yerleştirilmesinden memnun ancak bazı vatandaşlar iskelenin İstanbul'un siluetini bozduğunu söylüyor.

"İŞİMİZİN DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"
İskele karşısında restoran işletmecisi Celal Yurtseven, restoran önündeki inşaat duvarının ve tabelaların işlerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Yurtseven, "Vapur iskelesi yapıldıktan sonra daha iyi olacağına inanıyoruz. Burada hem görüntü kirliliği kalkmış olacak hem de işimizin daha iyi olacağına inanıyoruz." dedi.
Başka bir restoran işletmecisi olan Ferit Gümüş ise, iskele çalışmasından etkilenseler de 10 senedir çalışmanın tamamlanmasını beklediklerinden 1-2 aylık çalışmaların kendilerini etkilemeyeceğini aktardı. Gümüş, yeni iskele için, " Güzel olacak. Yüzde 50, yüzde 60 müşteri potansiyeli artacak" şeklinde konuştu.

"MANZARA KAYBOLDU"
Galata Köprüsü'nde balık tutan Berç Belek, " Sabah gördük bunu, şok olduk. Gelen geçen herkes eleştiriyor. Manzara kayboldu. Manzaranın kaybolması insanların hoşuna gitmiyor. Görsellik kayboldu, hiçbir şey kalmadı" ifadelerini kullandı. Balık tutan bir başka kişi de, "İnsanlar huzur için geliyor. Yaklaşık 20 seneden beri buradayım buraya keyif almaya geliyorum, tam denizin ortasına kaba saba bir şey dikilmiş. Bunun kime faydası var? Daha önceki daha güzeldi, ufaktı. En azından bunu tek katlı yapabilirlerdi. Şu anda gördüğünüz gibi İstanbul komple kapanmış durumda" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Yeni Karaköy İskelesi'nde çalışmalar sürüyorYeni Karaköy İskelesi'nde çalışmalar sürüyorYeni Karaköy İskelesi'nde çalışmalar sürüyorYeni Karaköy İskelesi'nde çalışmalar sürüyor

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