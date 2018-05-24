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Yeni Karaköy İskelesi'nin gündüz çekilen havadan görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

22 Kasım 2008 yılında batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi'nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy'deki yerine yerleştirildi.

Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) 22 Kasım 2008 yılında batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi'nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy'deki yerine yerleştirildi. Yapılacak montaj işleminin ardından iskele, 29 Mayıs'ta kullanıma açılacak. Yeni iskele gündüz havadan fotoğraflandı.

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