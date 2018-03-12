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Yeni karaköy yolcu salonu Tuzla'dan yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

ŞİDDETLİ lodosta batan Karaköy İskelesi’nin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele Tuzla'dan yola çıktı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, inşa edilen iskele bugün Tuzla'dan yola çıktı.

Yeni karaköy yolcu salonu Tuzla'dan yola çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-ŞİDDETLİ lodosta batan Karaköy İskelesi’nin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele Tuzla'dan yola çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, inşa edilen iskele bugün Tuzla'dan yola çıktı. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

(FOTOĞRAF)

Yeni karaköy yolcu salonu Tuzla'dan yola çıktıYeni karaköy yolcu salonu Tuzla'dan yola çıktıYeni karaköy yolcu salonu Tuzla'dan yola çıktıYeni karaköy yolcu salonu Tuzla'dan yola çıktı

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