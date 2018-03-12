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YENİ KARAKÖY YOLCU SALONU TUZLA'DAN YOLA ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA Şiddetli lodosta batan Karaköy İskelesi’nin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele Tuzla'dan yola çıktı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, inşa edilen iskele bugün Tuzla'dan yola çıktı.

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
Şiddetli lodosta batan Karaköy İskelesi’nin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele Tuzla'dan yola çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, inşa edilen iskele bugün Tuzla'dan yola çıktı. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yüzer iskelenin yola çıkmasının havadan görüntüleri
ARŞİV
-İskelenin denize indirilmesi
-İskeleden detaylar

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