Yeni KHK geliyor! Bakanlıktan kritik adım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin’in, Eğitim İş Sendikası ile yaptığı görüşmede, “Mor Beyin” mağduru öğretmenlerle ilgili listenin hazırlandığını, iade KHK’sının bir iki gün içinde çıkacağını söylediği öğrenildi.

MEB, eğitim alanında yaşanan son gelişmelerle ilgili görüş paylaşımında bulunmak üzere eğitim sendikalarıyla biraraya gelmeye başlarken, son ziyaret Eğitim-İş Sendikası’na gerçekleştirildi. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve sendika yöneticileri görüşmede, OHAL KHK’sı ihraçları, Öğretmen Strateji Belgesi, performans uygulaması, dini vakıflarla imzalanan protokoller, yenilenen sınav sistemi ve müfredata ilişkin hazırladığı, “Eğitimde Yaşanan Sorunlar” raporunu bakanlığa sundu. Bakanlık bürokratlarının da konu konu itirazları not alarak gerekenlerin yapılacağını belirttiği ve sendika ile iletişim kanallarının bundan sonra daha açık tutulması konusunda adım atacaklarını söyledikleri öğrenildi.

'SUÇSUZLARI İADE EDİN'

Eğitim İş, bakanlığa sunduğu raporda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açığa alınan veya ihraç edilen öğretmenlerin, yargı kararları göz önüne alınarak ivedilikle görevlerine iadelerini istedi. Raporda, “Suçsuzluğu, bağlantısı olmadığı belirlenen öğretmenlerin iadeleri sağlanmalı. Valiliklerce açığa alınanlar, valilikler uyarılarak göreve döndürülmeli, FETÖ bağlantısı bulunmadığı halde hakaret ve benzeri gerekçelerle açıkta bekletilen öğretmenlerin göreve iadelerinin sağlanması kamu yararı ve adalet duygusuna katkı sunacaktır” denildi.