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Yeni KHK geliyor! Bakanlıktan kritik adım

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 04:07 | Son Güncelleme 1 saat önce

FETÖ’nün ‘Mor Beyin’ tezgâhıyla telefonlarına istem dışı ByLock indirilenler için yeni KHK geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da, ‘Mor Beyin” mağduru öğretmenlerin göreve iade edilmeleri için liste hazırladığı belirtildi.

Yeni KHK geliyor! Bakanlıktan kritik adım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin’in, Eğitim İş Sendikası ile yaptığı görüşmede, “Mor Beyin” mağduru öğretmenlerle ilgili listenin hazırlandığını, iade KHK’sının bir iki gün içinde çıkacağını söylediği öğrenildi.

MEB, eğitim alanında yaşanan son gelişmelerle ilgili görüş paylaşımında bulunmak üzere eğitim sendikalarıyla biraraya gelmeye başlarken, son ziyaret Eğitim-İş Sendikası’na gerçekleştirildi. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve sendika yöneticileri görüşmede, OHAL KHK’sı ihraçları, Öğretmen Strateji Belgesi, performans uygulaması, dini vakıflarla imzalanan protokoller, yenilenen sınav sistemi ve müfredata ilişkin hazırladığı, “Eğitimde Yaşanan Sorunlar” raporunu bakanlığa sundu. Bakanlık bürokratlarının da konu konu itirazları not alarak gerekenlerin yapılacağını belirttiği ve sendika ile iletişim kanallarının bundan sonra daha açık tutulması konusunda adım atacaklarını söyledikleri öğrenildi.

'SUÇSUZLARI İADE EDİN'

Eğitim İş, bakanlığa sunduğu raporda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açığa alınan veya ihraç edilen öğretmenlerin, yargı kararları göz önüne alınarak ivedilikle görevlerine iadelerini istedi. Raporda, “Suçsuzluğu, bağlantısı olmadığı belirlenen öğretmenlerin iadeleri sağlanmalı. Valiliklerce açığa alınanlar, valilikler uyarılarak göreve döndürülmeli, FETÖ bağlantısı bulunmadığı halde hakaret ve benzeri gerekçelerle açıkta bekletilen öğretmenlerin göreve iadelerinin sağlanması kamu yararı ve adalet duygusuna katkı sunacaktır” denildi.

Eğitim İş, OHAL İnceleme Komisyonu kararıyla göreve dönecek öğretmenlerin de çalıştıkları okulların değiştirilmemesini talep ederek “Aksi halde görev dönüşü uygun görülen öğretmenlerin yeniden cezalandırılması hak kaybına yol açacaktır” dedi.

'OHAL VAR' BASKISI

Sendika ayrıca görüşmede, taşrada gerçekleşen baskılara da dikkat çekti. Raporda, “Birçok il ve ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü ya da okul müdürü tarafından en basit konularda, ‘OHAL var, başına kötü şeyler gelebilir’ baskısı söz konusu olmaktadır. Bu konuda OHAL ve içeriğini bilmeyen ya da bildiği halde bundan istifade etmek isteyen yöneticilerin uyarılması gerekir” denildi.

‘DÖNECEKLER’

Toplantıda, bakanlık bürokratlarının Eğitim İş’in raporlaştırdığı sorunlara ilişkin tek tek not aldığı öğrenildi. Eğitim İş’e bakanlık tarafından az sayıda olmasına karşın üyeleri hakkındaki ihraçlar ve açığa alınanlar konusunda girişimlerde bulunulacağı bilgisi verildi. FETÖ’nün, “Mor Beyin” ve çeşitli uygulamalarla binlerce kişiyi mağdur ettiğinin ortaya çıkmasının ardından edinilen bilgiye göre Müsteşar Yusuf Tekin’in de toplantıda, “Mağdurlar için iade listelerini hazırladık. KHK’nın 1-2 gün içerisinde yayımlanmasını bekliyoruz. Bu öğretmenler mesleklerine geri dönecekler” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KHK FETÖ 15 Temmuz ByLock mor beyin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O kadar insanın Ahı yerde kalacakmı peki Adaletlerin En büyüğü İlahi Adalet Diye bir şey var önünüze geleni suçlu suçsuz kaşını gözünü beğenmediğinizi görevden aldınız. Şimdi Pardonmu Demek Oluyor bu Ben anlamadım. Yada seçim öncesi oy toplama politikasımı. Ama maymun Gözünü bu sefer açtı .
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