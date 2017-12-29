Yeni KHK geliyor! ByLock'tan tahliye olanlar işe dönebilecek mi?

Habertürk TV’nin haberine göre yeni KHK’nın birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayınlanacağı belirtildi.

KHK ile tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenler göreve iade edilecek.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL)sürecinde aralarında 'telefonlarında ByLock programı yüklü olmak' kriterlerinin de bulunduğu bazı deliller nedeniyle binlerce kişi kamu görevinden ve mesleklerinden ihraç edilmiş, bazı kişiler de açılan soruşturmalardan dolayı tutuklanmışlardı.

Ancak geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, gazete ve televizyonlara da yansıyan açıklamasında, 'FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespit edilememesi için 'Mor Beyin' adlı bir program ile tuzak kurduğunu, bazı bilgisayar uygulamaları vasıtasıyla, 'FETÖ' ile ilgisi olmayan binlerce kişinin telefonlarına uzaktan 'ByLock' yüklenmiş gibi gösterildiğini belirtmişti.

Ankara Başsavcılığı bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada, kendi iradesi dışında 11,480 GSM kullanıcısın ByLock'a yönlendirildiğinin tespit edildiğini, bu kişilerin hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Bugünkü haberlerde, 'FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağına maruz kaldığı belirtilen, Cumhuriyet Gazetesi'nin muhasebecisi Emre İper'in de cezaevinden tahliye edildiği vurgulandı.

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