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Yeni KHK geliyor! ByLock'tan tahliye olanlar işe dönebilecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 16:25 | Son Güncelleme 10 saat önce

ByLock tuzağından tahliye olanların işe dönüşüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Tahliye olanların işe dönüşünü içerecek yeni bir KHK çıkacağı öğrenildi.

Yeni KHK geliyor! ByLock'tan tahliye olanlar işe dönebilecek mi?

Habertürk TV’nin haberine göre yeni KHK’nın birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayınlanacağı belirtildi.

KHK ile tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenler göreve iade edilecek.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL)sürecinde aralarında 'telefonlarında ByLock programı yüklü olmak' kriterlerinin de bulunduğu bazı deliller nedeniyle binlerce kişi kamu görevinden ve mesleklerinden ihraç edilmiş, bazı kişiler de açılan soruşturmalardan dolayı tutuklanmışlardı.

Ancak geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, gazete ve televizyonlara da yansıyan açıklamasında, 'FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespit edilememesi için 'Mor Beyin' adlı bir program ile tuzak kurduğunu, bazı bilgisayar uygulamaları vasıtasıyla, 'FETÖ' ile ilgisi olmayan binlerce kişinin telefonlarına uzaktan 'ByLock' yüklenmiş gibi gösterildiğini belirtmişti.

Ankara Başsavcılığı bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada, kendi iradesi dışında 11,480 GSM kullanıcısın ByLock'a yönlendirildiğinin tespit edildiğini, bu kişilerin hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Bugünkü haberlerde, 'FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağına maruz kaldığı belirtilen, Cumhuriyet Gazetesi'nin muhasebecisi Emre İper'in de cezaevinden tahliye edildiği vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor…

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
Aylarca inanlar iceride yatti bunun gunahi kime yine mi aldatildik yeter ya yazıktır gunahtir.
şimdi diyorlar ki, bu insanları tek tip elbiselere sokalım.. peki insanların ruhunda yaratacağınız bu travmaları nasıl telafi edeceksiniz ? hiç düşündünüz mü ? sizde vicdan denen bir şey yok mu !
@asln_kendal_1993 peki o insanlari dusundugun gibii şehit olan seninn ve snkn gibilerin tabiriyle ölen,yaralanan,sakat kalan insanlari yakinlari bu soytari vatan hainleri zero yazan tşörtlerle ,yakim elbiselerle hakim karsisina cikip kendilerininsavunup vatan millet nidakari atarken ne düşunuyor bu sehit ve gazi yakinlari sen dusundunmuu hic ?
@asln_kendal_1993 sen ne diyosun kardeş ??? şehit hepimizin kan ı can ı !!!! biz haksız yere işinden atılan ı , içeri tıkılanı , hain damgası vurulan günehsız insanları savunuyoruz ... sen ne konuşuyon ??)?'?)
@r.etkar 301 MADENCİYİ ÖLDÜRDÜLER SAĞ KALANLARI DÖVDÜLAR OY ATMAZSANIZ İŞTEN ATARIZ DEYİP TEHTİT ETTİLER.?
@eroll77 tişörtünde ne yazarsa yassın.verirsin ağırlaştırılmış müebbeti.içerde zeromu giyer mero mu giyer.yada yazılı giyeceği yasaklarsın olur biter.
kendi adamlarini doldur bakalim boş yerlere.hey yavrum heyyyyy
@yuzago_43 ulan hayatınız herşeye muhalefetle geçecek ne gereksiz adamlarsınız gerçi vekilinizde dediya dünyanın en iyi işinide yapsa ben tayyip erdoganı eleştiririm diye gezi zekalılar
@yuzago_43 inşallah bir gün yanlışlıkla 17 ay yatarsın da kıvranırsın sonra. pervaneler sizi
@yuzago_43 millet ac senin gibi hükümet yalakası işini kurmuş torpille iş yürütmüyor
@yuzago_43 senın gıbı ensar tucavuz kafalı olmaktansa gezı kafalı olmak ıyıdır muhalefet olmasaa dıktatorluk olur mal adaları yunana veren cihatcı orgutlerı destekleyen ohalle ulke yonetenlerı savunan haın
@yuzago_43 butun akp fetoculerın magdur dıye atın dısarı
Böyle bir tuzak olduğu kabul edildiğine göre bazı uyanık fetöcülerin kendilerini bylock tuzağından uzak tutmuş olabilecekleri de kabul edilmiş oluyor. Daha açık bir ifade ile bylock tek ve kesin delil olmaktan çıktığına göre bylock kullanmadığı halde fetöcü olma ihtimali olan ve diğer delillerle fetöcü isnadı olan kişilerin durumu kesinleştirilmeli.
@dasinanse akp = feto .........................................?
onu anladık ,iyi olur alında ? peki suçsuz yere kck'lı diye işten atılıp , cezaevlerine atılanlar ne olacak ? neden önce fetöcü dediklerini geri alıyorlar ? akp kendisini mi aklıyor ? iki yıldır kurulmuş olan ve boş maaş alan sözde komisyon ne yapıyorda karar verip insanların bu mağduriyetini bitirmiyor,yoksa teker teker abilerine mi soruyorlar ? SUÇSUZ OLUP İŞİNE GERİ DÖNENLERİ İŞE ALIRKEN UTANÇ TABLONUZ ÇIKMASIN DİYE NEDEN ''TAZMİNAT DAVASI AÇMAYACAĞIM '' DİYE İMZA ALIYORSUNUZ ??? CEVAPLANACAK ÇOK SORU ,HESABI VERİLECEK ÇOK GÜNAHSIZ VAR .
@ayk2121 %50 GÜNAHSIZ........................................!!!
Khk özel kurumları kapsamıyor.Peki özel kurumlardan binlerce kişi bylock suçlaması ile işten çıkarıldı.Acilen alınan karar bu kişileride kapsamalı...
gec gelen adaletin cani cehenneme yine aldatildik deyin kapatin hep yapilan sey yazik gunah içeriden cikanlara onlarin ailelerine yazıkk
Bu insanların ahı sizi yakar!!!
Şimdi bu adamlar dava açacak, alamadıkları maaşlarını faiziyle alacaklar. Devlete zararsınız zarar
Bu devlet haksızlığa uğrayan evlatlarına sahip çıkmakla yükümlüdür
Yargı şaka gibi ne yapacağı belli değil. Yargıya güven olmazsa bir devlette hiçbir şeye güven olmaz!!!
inandırıcılığını iyice kaybetmeye başladılar. kendilerine yakın olanlar, parası olanlar tahliye edilip işlerine iade edecekler. OHAL ide kaldırmamalarının sebebide bu. 4 kişi oturdu masaya yüzbinlerce kişi ile oyuncak gibi oynuyolar.
Suçsuz olanların mağduriyetlerinin giderilmesi çok iyi olur
FETO GİTTİ TÜM DEVLET KURUMLARINA MENZİL VE CÜBBELİ TAYFASI GELDİ NE DEĞİŞTİ 2 YIL SONRA YİNE KANDIRILDIK EDEBİYATI
AKP.nin bir nevi sivil darbe yönlendirdiği ve adına Fetö adını takarak hocaefendilerine ters düştüğü nokta onca masumun adını Fetö yaftasıyla gündemi kendine pay çıkartarak kendini acındırması sonucu 15 temuzdan beri önüne gelen engellere muhalefete ve kendinden olmayana fetöcü diyerek gündemde tutmak istediler.
Darbe gercek olmadigi belli oldu
ağzınızdaki baklayı yavaş yavaş çıkarmaya başladınız salacaksınz hepsini birer birer ve gün gelecek feto diye bi şey yok diyeceksiniz
milletle kafa yapıyorlar :)
Bu gidişat şunu gösteriyor,milletin kafasına bomba yağdıran, 260 kişiyi öldüren, meclisi bombalayan,camiyi bombalayan bu dinci şeytani cemaat ve lideri fetö köpeği ile adamları,yardakçıları yalakaları,sempatizanları,ortakları,immetçileri ,ne kadar alaka duyan orospu çocuğu varsa her zamanki olduğu gibi tereyağı gibi üste çıkacaklar, tabiki bir günah keçisi bulunacak, şu anda en büyük fetö düşmanı olan kemalist,ulusalcı ve sosyal demokratlaın üstüne kalacak, ehli iman olan halkta bunu kabul edecek tablo bu.İçte halkın vijdanı burada kendini gösterirse yüce millet olacağız .
bunlar erken seçim işaretleri.
Şu memleketin haline bak.Ortadoğuda kıran kırana enerji savaşı ve 100 yıllık yeniden stratejik şekillenme yaşanırken...Bizimkiler din tüccarları kan emici milliyetcilik kin nefret ve gözyaşları ile uğraşıyorlar...Yazık oldu ülkeme buna da idare etmek denilirse buyrun
hani mit bylock mesajlarını açmıştı ? ttnet modemlerine kim hangi ipye yönlendirme yapıyor diye mi uğraşıyorlar
VALLAHİ BUNU NEDEN YAPIYORSANIZ BİLMİYORUM AMA YÜCE TÜRK MİLLETİNİN PEKTE HOŞUNA GİTTİGİNİ SANMIYORUM
yazdigimi anlamayip mal mal yorum yapanlara guluyorum :)
KHK ne abicim. Böyle saçmalık mı olur?
şöyle aflar çıkıp milletin üzerindeki gerginlik alınsa, ohal kalksa piyasalar da baya düzelir ..ama malesef şu an piyasalar bitik....
Bir Kabile Devletine dönüştük bir de utanmadan tek tıp Elbise giydirilecekler.Artık bu Ülkede neye inanacağımıza şasırdık!!!
isyan edenler ya chp li ya hdp li veya fetöcü.....siz var ya siz
O kadar çok fetöcü varki artık ucu yukarıya dokunacak korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar ohal de bitmek üzere herkes bedel ödeyecek.
memleketin hal i içler acısı yazıklar olsun ... sebep olanlar ALLAH tan bulsun !!!!
BERİ MECLİSİ KAPATINDA OHAL VE KHK İLE YÖNETİ YADA 2019 DA SEÇİM YAPMAYIN BARİ YAZIKTIR BU MİLLETE OKADAR YOLARA DÜŞECEK OY VERCEK VE PARLEMETO KURULACAK OZAMAN HİÇ SİÇİM YAPMAYIN TEK ADAM YÖNETSİN OHAL CE KHK CUMHURİYETİ
ne oldu fetocularla tekrardan yağ bal mı olundu hani bu programı kullananlar teröristti paralel yapıydı
Yuh şimdi de tanıdıklarını çıkarmaya çalışıyorlar, bu ne biçim şeydir arkadaş. Yanlışlıkla indirmek diye birşey olabilir mi ? Bence bilinçli indirdiler şimdi de böyle bir yol uydurdular..
Feto siyaset haricinde heryere sızmış siyasetede akp ye sızamamış bide daha napsın bu part yav keh keh keh
Milleti millete düşman ettiniz. Desteği siz verdiniz millet suçlu oldu. Gizlediğiniz yalanlar daha büyük yalanlar doğurdu, belki bi kısmı Türkiye yararına ama bu halk bunları haketmedi, hak edene de ceza veremediniz.
iyice araştırmadan karşı zihniyetteki herkesi tıktınız içeri..sindirme operasyonu yaptınız sesini kesenleri pusanları korkutabildiklerinizi şimdi salıyorsunuz...herşeyiniz ters...madem tutuksuz yargılasaydınız iyice araştırdıktan sonra kesin sonuca varsaydınız ya!!!! yazık değil mi okadar insana okadar aileye..bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz
millet bekleyin bir gol daha geliyor
OHAL döneminde KHK ile meslekten çıkartılanlar yine OHAL döneminde KHK ile göreve iade olduğu zaman tazminat hakkı ölüyor. Ancak OHAL bittikten sonra mahkeme ve AİHM'si ile göreve dönenlerin tazminat hakkı doğuyor. Bu yüzden devlet kimseyi mağdur etmemeli hem mağdur için zor olur hemde tazminat konusunda da tüy bitmemiş yetimin hakkını boşa tazminat olarak ödemek zorunda kalırız.
yav bu ne iş KHK ne geçinemiyoruz ???iki yakamız bir araya gelmiyor ne khk sı
Yeni KHK ile bir önceki Gudubet KHK yı iptal edememişler mi?
ADALET (KADIN İSMİ OLARAK VAR)???????????????????????????????
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