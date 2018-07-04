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Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 06:08 | Son Güncelleme

Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Kanun Hükmünde Kararname KHK Resmi Gazete

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