HABER

Yeni kimlik kartını görünce inanamadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan ve annesiyle gittiği nüfus müdürlüğünde yeni kimlik kartına müracaat eden 14 Halil İbrahim Akgün, gelen kimlik kartında annesi Kezban Akgün'ün fotoğrafının basıldığını görünce şok oldu. Talihsiz genç, 17 Ağustos'ta gireceği sınavına alınmama korkusu yaşıyor.

Yeni kimlik kartını görünce inanamadı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Kezban Akgün, 14 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Akgün ile 7 Ağustos tarihinde çipli kimlik kartı almak üzere Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek hem kendisi hem de oğlu için çipli kimlik kartı başvurusunda bulunan anne Akgün, 2 gün sonra kendisine teslim edilen kimlik kartını görünce şoka uğradı.

Kargodan gelen kimlik kartını teslim alan anne Kezban Akgün, oğlu için düzenlenen kimlik kartına kendi fotoğrafının basıldığını gördü. Neye uğradığını şaşıran anne ve oğlu, gerekli düzeltmenin yapılması için Nüfus Müdürlüğüne başvuru yaptılar. Kimliğine annesinin fotoğrafı basılan Halil İbrahim Akgün, 17 Ağustos'ta gireceği çıraklık sınavına alınamama korkusu yaşadığını dile getirdi.

a2

ANNENİN FOTOĞRAFI OĞLUNUN KİMLİK KARTINDA

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan anne Kezban Akgün, “7 Ağustos Salı günü oğlumla beraber nüfus müdürlüğüne gittik. İşlemlerimizi yaptık, hallettikten sonra bugün kimlik elime ulaştı. Kimliğe baktığımda benim fotoğrafım ve oğlumun kimlik bilgileri vardı. Buna çok şaşırdım. Nasıl böyle bir hata yaparlar. Yani şaşkınım söyleyecek bir şey bulamıyorum. Benim kimliğim henüz gelmedi. Aynı anda başvurduğumuz halde. 17 Ağustos’ta oğlumun sınavı var. Bunun için biraz acele ettik ama bu hatanın memurların olduğunu düşünüyorum. Nasıl böyle bir hata yaparlar, nasıl işlerini yapıyorlar anlamış değilim” dedi.

a3

14 yaşındaki Halil İbrahim Akgün ise, “Çok şaşırdım. Annemin fotoğrafı ve benim kimlik bilgilerim vardı” ifadelerini kullandı.

İHA

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Doğu illerinden batıya kurbanlık göçüDoğu illerinden batıya kurbanlık göçü
TSK'da FETÖ operasyonu!TSK'da FETÖ operasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze yeni kimlik kartı

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

AK Parti'yi karıştıran yolsuzluk iddiası!

AK Parti'yi karıştıran yolsuzluk iddiası!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Güldür Güldür'den ayrılan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu

Güldür Güldür'den ayrılan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne var bunda şok olacak ülkemiz dünya değerlerinde memur çalıştırıyor fıtrar der geçeriz hata yaptık deriz olur biter sınavı boş ver yarın erkek değilsin derlerse şaşma hah ha hah ha
Kpss en 90 alan adam yerine 70 alıp akp ye oy atan beyinsizi işe aldıkları için sen dua et turkiye vatandası cıkmıssın.
ana gibi yarmı olur Halil İbo , güzel durmuş koy cebine...
Ülke batmis siz kimlik diyorsunuz
NİYE ŞAŞIRIYON ABLACIM BİZ NELER GÖRDÜK BAŞKA TÜRKİYE YOK...HEM MERAK ETME KİMLİĞİN GELECEK, LAKİN OĞLUNUN FOTOSUYLA İDARE EDİN BÖYLE, BAK MEMLEKETİN BAŞKA İŞLERİ VAR MEŞGUL ETMEYİN DEVLETİ BE YA....
Diğer Haberler
Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...

Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...

Felaketin ardından Rize için yeni 'şiddetli yağış' uyarısı

Felaketin ardından Rize için yeni 'şiddetli yağış' uyarısı

Gri listedeki terörist öldürüldü

Gri listedeki terörist öldürüldü

TSK'da FETÖ operasyonu!

TSK'da FETÖ operasyonu!

Sabahattin Ali'nin Atatürk'e mektubu ortaya çıktı: Atatürk’ten affını istiyor ama...

Sabahattin Ali'nin Atatürk'e mektubu ortaya çıktı: Atatürk’ten affını istiyor ama...

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.