HABER

Yeni Malatyaspor Kulübünden Yalçın Ayhan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 00:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Sarı-siyahlı kulüp, defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile yolların ayrıldığını duyurdu

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı takımın basın sözcüsü Erdal Gündüz, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2017-2018 futbol sezonu başında anlaştıkları Ayhan ile yönetim kurulunun aldığı karar gereği karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Yalçın Ayhan'a kulübe vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Gündüz, Ayhan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.