Yeni Malatyaspor Kulübünden Yalçın Ayhan açıklaması

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile yollarını ayırdı.
Sarı-siyahlı takımın basın sözcüsü Erdal Gündüz, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2017-2018 futbol sezonu başında anlaştıkları Ayhan ile yönetim kurulunun aldığı karar gereği karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.
Yalçın Ayhan'a kulübe vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Gündüz, Ayhan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.
(AA)
ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!
Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil
Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!
Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!
Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti
Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!
İran karışınca Van tedirgin oldu!
Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı
Meral Akşener'in gençlik fotoğrafı
Bakalım gerçek hayatta da etkileyici bulacak mısınız?
Verem hastalığının 8 belirtisine dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum