Yeni Malatyaspor Kulübünden Yalçın Ayhan açıklaması

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı takımın basın sözcüsü Erdal Gündüz, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2017-2018 futbol sezonu başında anlaştıkları Ayhan ile yönetim kurulunun aldığı karar gereği karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Yalçın Ayhan'a kulübe vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Gündüz, Ayhan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

(AA)