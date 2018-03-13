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Yeni mezarlıkta ağaçlandırma çalışması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mezarlıkta bahar mevsimi öncesi ağaçlandırma çalışmasına başladı.Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, bahar mevsimi için hazırlıklarının hızla sürdüğünü dile getirerek, yeni mezarlık alanı dışında birçok yerde de çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.Kabir ziyareti için Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığına giden vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kabir ziyaretleri bizim kültürümüzün vazgeçilmezlerimizden bir tanesidir.

Yeni mezarlıkta ağaçlandırma çalışması başladı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mezarlıkta bahar mevsimi öncesi ağaçlandırma çalışmasına başladı.
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, bahar mevsimi için hazırlıklarının hızla sürdüğünü dile getirerek, yeni mezarlık alanı dışında birçok yerde de çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
Kabir ziyareti için Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığına giden vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kabir ziyaretleri bizim kültürümüzün vazgeçilmezlerimizden bir tanesidir. Bundan dolayı kabirleri ziyaret edenler için daha yeşil bir alanın oluşturulması oldukça önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni mezarlıkta ağaçlandırma çalışması başladı

Yeni mezarlıkta ağaçlandırma çalışması başladı

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