Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koltuğuna bir eğitimci getirildi. Yeni Bakan, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu. Böylece eğitimci Milli Eğitim Bakanı beklentisi de karşılandı. Prof. Dr. Selçuk, 2003-2006 yılları arasında MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmişti.
Selçuk, ilk değerlendirmesinde "Bilimin, aklın ışığında elimizden gelen bütün gayreti ekibimizle göstereceğiz." dedi.
Selçuk, Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinde görev almasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yepyeni bir heyecanla yepyeni bir hizmetin hep birlikte, bir ortak dil üzerinden inşa edilmesinin peşindeyiz." diye konuştu.
Ziya Selçuk, değerlendirmelerine şöyle devam etti:
"Bunun ne kadar zor bir görev olduğunun farkındayız. Bu zor görevin de şahsi bir mesele olmadığının, bireysel bir iş olmadığının, bunun bir ekip işi olduğunun, bunun bir millet ödevi olduğunun farkındayız. Dolayısıyla bizim önümüzde çok uzun ve zorlu bir yol var ve bunun için bilimin, aklın ışığında elimizden gelen bütün gayreti ekibimizle göstereceğiz."
ATTIĞI TWEETLER SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Öte yandan Ziya Selçuk’un geçmişte attığı tweetler de sosyal medyanın gündemine oturdu. Gezi Parkı eylemleri hakkında ılımlı ifadeleri olan Selçuk'un, evrimi destekleyen, sosyalizmi dile getiren ve kapitalizme karşı attığı tweetler dikkat çekti.
Selçuk 2013 yılında yaptığı paylaşımda "Gercek Gezi eylemcileri bir siyasi parti programi hazirlasa, partiler, STK'lar ve burokrasi icin yeni bir dile ilham kaynagi olabilir" ifadelerine yer verdi.
Selçuk'un Atatürk için de “Gerçek liderler asır geçse de etkisini koruyor” ifadelerini paylaştığı görüldü.
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