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"Yeni Nesil Bürokrasi ve Basın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 21:35 | Son Güncelleme

Yozgat Valisi Yurtnaç: - "Yeni nesil bürokrasi derken, riski ve rekabeti seven, sonuca ve sürece odaklı, asık yüzlü değil, güler yüzlü bürokrasiyi kastediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Yeni nesil bürokrasi derken, riski ve rekabeti seven, sonuca ve sürece odaklı asık yüzlü değil, güler yüzlü bürokrasiyi kastediyoruz." dedi.

Vali Yurtnaç, Kızlarağası Mehmet Ağa Medresesi'nde Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve Basın İlan Kurumu işbirliğiyle düzenlenen programda, Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra başkanlık sistemine fiilen geçeceğini anlattı.

Bunun devrim niteliğinde bir karar olduğunu ifade eden Yurtnaç, "Yeni nesil bürokrasi derken, riski ve rekabeti seven, sonuca ve sürece odaklı, asık yüzlü değil, güler yüzlü bürokrasiyi kastediyoruz. Hedefimiz bürokrasiyi işler hale getirmektir. Yapacağımız şey bürokraside 'bugün git, yarın gel' felsefesini silmek, bürokratik sistemi rehabilite etmektir. Buna bürokrasi reformu da diyebiliriz." diye konuştu.

Konferanslar aracılığıyla yeni nesil bürokrasi anlayışını halka anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Yurtnaç, şunları kaydetti:

"Halkın daha yönetimin içinde olduğu ve katkıda bulunduğu, daha çok önemsendiği bir yönetim anlayışının oluşmasını amaçlıyoruz. Halkın odakta olduğu, sonuca odaklı bir yönetim sisteminin ortaya çıkarılması için çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi bizi daha pratik ve tasarruflu hale getirecek. Bürokratik oligarşinin vatandaşa ve ülkemize maliyeti yüksektir, zamanı boşa harcar, kaynak israf eder, eski ve hantal bir sistemdir. Bürokratik oligarşinin doğup büyüdüğü yer, merkezi bürokrasidir. Hantal bürokratik anlayışın, siyaseti kuşattığı sağlıksız yapılar hizmet üretemez. Bürokratik devletten, demokratik devlete dönüşmek zorundayız."

Kemal Yurtnaç, bürokrasideki aksaklıklar çözülmediği takdirde girişimciliğin önünün de açılamayacağını belirterek, hantallaşmış bürokrasinin, girişimcilerin, KOBİ'lerin önündeki en büyük engel olduğunu sözlerine ekledi.

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