Düşünce ve bilgi ürünlerinin insanlar arasında paylaşımını sağlayan, hür düşüncenin kaynağını oluşturan kütüphaneleri tanıtmak vatandaşların kütüphanelerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla 1964 yılından beri kutlanmakta olan ”Kütüphane Haftası’nın 54’ncüsü 26 Mart-01-Nisan 2018 tarihler arasında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu yıl ki Kütüphaneler Haftasının ana temasının “ Yeni nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler” olarak belirlendiğini belirten Oltu İlçe Kütüphane Müdürü Ali Güven, “Bilimin ve teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimi doğal olarak kütüphaneciliği de etkilemiştir. Bilim bir yandan teknoloji yoluyla halk kütüphanelerinin gelişimini sağlayan bilgi kaynaklarını değiştirirken, diğer yandan da toplumun kütüphane hizmetlerinden beklentilerini etkilemektedir” dedi.

Teknolojik gelişmeler ve insan beyninin çok yönlü düşünmesi ile okuma kültürünün geliştirilmesi için bilgisayardan elektronik materyallerine, internetten zekâ oyunlarına kadar çocukların ilgisine çekebilecek birçok materyalin bulunduğu zenginleştirilmiş teknolojik kütüphaneler kavramının ortaya çıktığını aktaran Güven, “Yediden yetmişe her insan mutlaka kütüphane kullanmıştır ve kullanmaya devam edecektir. Fakat en önemli ziyaretçileri elbette ki öğrencilerdir. Öğrenciler eğitim hayatları boyunca çok çeşitli ve geniş bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte elbette kütüphanelerde kendini geliştirmelidirler. Gelişen teknoloji ve insan gücünün ortak çalışması sonucu geleceğe yönelik büyük yatırımlar yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.

2017 yılı sonu itibariyle Oltu İlçe Kütüphanesinde 24308 adet kitap bulunduğunu kaydeden Ali Güven, “2017 yılı içerisinde 11929 bayan, 8745 erkek olmak üzere toplam 20674 okuyucu kütüphanemizden yararlanmıştır.1319 bayan 751 erkek olmak üzere toplam 2070 kayıtlı üyemiz bulunmaktadır.2017 yılı içerisinde 58 çeşit süreli yayın alınarak okuyucu hizmetine sunulmuştur” dedi.