ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, bir gazeteci adayının yeni nesil gazeteci gibi mutlaka yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Her konuyla ilgili genel olarak bilgi sahibi olması, fotoğrafı, görüntüyü bilmesi gerekir. Bunun yanı sıra sosyal medyada hakim olması ve haberi yazabilmesi lazım. Yeni nesil gazeteci olmak, uzman gazeteciliğin önünde bir engel değildir." dedi.
Çetinkuş, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinde verdiği "Yeni Nesil Gazeteci mi Uzman Gazeteci mi?" konulu konferansta, AA'nın 6 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 17 gün önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan 98 yıllık milli bir kurum olduğunu kaydetti.
AA'nın, Milli Mücadele döneminde bu mücadelenin haklılığını hem iç hem de uluslararası kamuoyuna duyurmak için kurulduğunu aktaran Çetinkuş, "AA, bugün dünyanın ilk 10 ajansı arasında yer almaktadır. Kuruluşumuzun 100. yılında inşallah dünyanın ilk 5 ajansı arasında yer alacağız. Günlük bin 650 yazılı haber, 2 bin 300 fotoğraf, 400 video haber, 15 canlı yayın, 6 infografik haber ile 13 dilde yayın yapan uluslararası bir kuruluştur. Biz bunları her gün üretiriz. Ulusal ve uluslararası abonelerimize haberlerimizi geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.
- "107 farklı milleten çalışanımız var"
Çetinkuş, AA'nın ürettiği fotoğrafların yüzde 63'ünün ulusal medyada yer aldığını, ulusal haberlerin yüzde 40'nın da ulusal gazetelerde yer bulduğunu bildirdi.
Kurumun özel haberlerinin bulunduğuna dikkati çeken Çetinkuş, "Siyasetten sanata birçok alanda ürettiğimiz özel haberlerin yüzde 89'u Türkiye'deki ulusal medya tarafından kullanılmaktadır. AA, 7 gün 24 saat abonelerine hizmet veren bir kuruluştur. Dünyada 41 merkezde ofisimiz var. 100 ülkede temsilciliğimiz, 50 farklı ülkeden abonelerimiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 107 farklı milleten çalışanımız var. AA çok farklı dillerde, renklerle çalışan bir kuruluştur." diye konuştu.
- Yeni nesil gazeteci
Çetinkuş, yeni nesil gazeteciyi, haberin kaynağına ulaşabilen, öncelikle o konunun haber değeri olup olmadığını muhakeme edebilen, metinini yazabilen aynı zamanda haberin fotoğrafını ve videosunu çekip, bunu işleyebilen, sosyal ve yeni medyayı bilen, sosyal medyayı kurumsal yarar çerçevesinde kullanabilen komplike bir elaman olarak nitelendirdi.
"Bir gazeteci adayı yeni nesil gazeteci gibi mutlaka yetiştirilmelidir." ifadesini kullanan Çetinkuş, şöyle devam etti:
"Her konuyla ilgili genel olarak bilgi sahibi olması, fotoğrafı, görüntüyü bilmesi gerekir. Bunun yanı sıra sosyal medyada hakim olması ve haberi yazabilmesi lazım. Yeni nesil gazeteci olmak, uzman gazeteciliğin önünde bir engel değildir. Yeni nesil gazeteci adayları, yeni nesil gazeteci olduktan sonra, lisans eğitimi bitikten sonra, hatta bu sıralardayken bir ya da iki alanla ilgili mutlaka uzmanlaşmalıdır."
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