ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, bir gazeteci adayının yeni nesil gazeteci gibi mutlaka yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Her konuyla ilgili genel olarak bilgi sahibi olması, fotoğrafı, görüntüyü bilmesi gerekir. Bunun yanı sıra sosyal medyada hakim olması ve haberi yazabilmesi lazım. Yeni nesil gazeteci olmak, uzman gazeteciliğin önünde bir engel değildir." dedi.

Çetinkuş, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinde verdiği "Yeni Nesil Gazeteci mi Uzman Gazeteci mi?" konulu konferansta, AA'nın 6 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 17 gün önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan 98 yıllık milli bir kurum olduğunu kaydetti.

AA'nın, Milli Mücadele döneminde bu mücadelenin haklılığını hem iç hem de uluslararası kamuoyuna duyurmak için kurulduğunu aktaran Çetinkuş, "AA, bugün dünyanın ilk 10 ajansı arasında yer almaktadır. Kuruluşumuzun 100. yılında inşallah dünyanın ilk 5 ajansı arasında yer alacağız. Günlük bin 650 yazılı haber, 2 bin 300 fotoğraf, 400 video haber, 15 canlı yayın, 6 infografik haber ile 13 dilde yayın yapan uluslararası bir kuruluştur. Biz bunları her gün üretiriz. Ulusal ve uluslararası abonelerimize haberlerimizi geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.