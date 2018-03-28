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Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 15:11 | Son Güncelleme

Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül "Düştüğümüz anda bırakın Afrin sonrası devam etmeyi, Afrin de Hatay da elimizden gidecektir" diye yazdı.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, köşesinde Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuna ve sonrasına değindi.

Karagül, operasyonun ardından dünyada siyasetin yeniden şekillendiğini ileri sürdü.

Batı blokunun Rusya’yı parçalama hazırlığı yaptığını söyleyen Karagül “Rusya’nın da bu tehdidi görüp agresifleşmesi, savunma yerine taarruza geçmesi küresel ölçekte büyük fırtınanın habercisidir” dedi.

“AFRİN DE HATAY DA ELİMİZDEN GİDECEKTİR”

İbrahim Karagül “Batı, hem Türkiye’yi hem Rusya’yı vuruyor: Ne yani bir Rus uçağı daha mı düşüreceğiz!” başlıklı yazısının “Ne yani? Bir Rus uçağı daha mı düşüreceğiz?” ara başlığında ise şunları yazdı:

“Bugün ve bugünden sonra Türkiye’nin kavgası, barışı, dostluğu ya da düşmanlığı günübirlik değildir. Yüzyıllarla beslenmiş bir siyasi hafıza ile önümüzdeki 21. Yüzyıl’ın tamamını kaplayacak büyük iddialarla hareket etmemiz zorunluluktur. Büyük adımlar atmak, büyük iddialarla yol yürümek zorundayız. Geleceğin dünyasının küçük kalmayı tercih edenlere merhameti olmayacaktır.

ABD Başkanı Trump’la Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron arasındaki görüşmede, sarfedilen ‘Türkiye ile Suriye’de işbirliği geliştirilmeli’ sözünü bir tuzak olarak görüyorum. ABD ve Avrupa tam da Rusya ile hesaplaşırken Türkiye-Rusya yakınlığını sabote etmek için her yolu deneyecekler. Bunu daha önce yaptılar. Bir FETÖ eliyle Rus savaş uçağının düşürülmesi öyle bir plandı.

Ardından Türkiye’ye Suriye’de çok büyük zararlar verdiler. Onların ‘Suriye’de işbirliği geliştirmesi’ benzer bir senaryodur. Ülkemiz bu tuzağa bir kez daha düşmemelidir. Düştüğümüz anda bırakın Afrin sonrası devam etmeyi, Afrin de Hatay da elimizden gidecektir.”

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Yeni Şafak ibrahim karagül Afrin hatay

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Hatayın elimizden gitmesi için 3.dünya savasının çıkması lazım
bu haberi yapan kimse bir araştırın hala milleti kücük gösterip aciz lik satıyor ...
yaw he he
Benim de ısrarla söğlediğim şey...Dimiyata giderken evdeki bulgurdan olacağız...Amonoslar terörist kaynıyor...İlçe merkesinde takım halinde görülüp ihbar yapılıyor ne hikmetse yakalanan ve çatışma olmuyor
zikir niyettir nasıl bu kadar kolay sarfedebiliyorlar bu sözleri anlamıyorum vatanını seven insan böyle şeyler zikredermi ya hainmisiniz acaba?
Doğrudur çünkü ülkeyi yeni şafak ve akit gaztesi yönetiyor kulak verin dediklerine.
başımızda böyle Ortadoğu eş başkanı proje Başka ne olursa tabii ki gider
Eeee ne yapalım o zaman, boş boş konuşuyon bir fikrin varmı onuda söyle . Yoksa ortalığı bulandırıp durma.
HAKGAT,ALLAHINI SEVERSEN.
Türkiye nin rusya yanlısı suriye yönetimiyle görüşmesi nasıl rusya ile aramızı açacak anlamadım.Bunlar tatlı su gazeteci yorumları...cahilce..
amaaan bana ne afrinde bizim deil hatayda.giderse gitsin.
Sen canını sıkma Sorumlusu Chp olur nasılsa. Eğer dönüp dolaşıp Chp suçlanmazsa yine hiç birşey bilmiyorum.
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