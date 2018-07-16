HABER

Yeni Şafak grubunda operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 20:55 | Son Güncelleme

Medyadaki hareketli günler bitmek bilmiyor. Doğan Medya'nın Demirören'e satılmasının ardından başlayan hareketlilik, Yeni Şafak grubuna sıçradı.

Yeni Şafak grubunda operasyon!

Yeni Şafak Grubu'nda işten çıkarmalar başladı.

Gruba ait TV Net televizyonunda yöneticilik yapan Hilal Güven Özbey ve Fatih Sadırlı'nın işlerine son verildi.

ÇALIŞANLAR İNSAN KAYNAKLARINA ÇAĞRILIYOR

Büyük bir hareketliliğin yaşandığı binada çalışanlar tek tek insan kaynaklarına çağrılıyor.

İşten çıkarmaların devam edeceği belirtilirken, operasyonun gazeteye sıçrayıp sıçramayacağı ise henüz bilinmiyor.

İBRAHİM KARAGÜL İCRA KURULU ÜYELİĞİNE ATANDI

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de Albayrak Yayın Holding İcra Kurulu üyesi olarak atandı.

Karagül gazetenin yanı sıra gruba ait bütün dergilerin ve TV NET kanalının da genel yayın yönetmenliğini yürütüyordu.

Karagül, iş yoğunluğu nedneiyle geçtiğimiz hafta yönetimi TV Net ve dergilerin genel yayın yönetmenliğini bırakma talebini iletti. Karagül'ün bu talebi yönetim tarafından kabul edildi.

PATRON KATINDA ÇALIŞACAK

İbrahim Karagül artık sadece gazeteyi yönetecek. Medya grubunda da icra kurulu üyesı olarak patron katında çalışacak.

Bu arada Karagül'ün Tv Net'i bırakmasından sonra televizyonda haber müdür yardımcısı olarak görev yapan iki isim bugün işten çıkarılmıştı.

PARTNERKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yokKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yok
Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldıMersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı
İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahatİsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Şafak Yeni Şafak medya Yeni Şafak grubunda operasyon Yeni Şafak Grubu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!

Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Türkiye'nin aralarında bulunduğu 5 ülkeyi DTÖ'ye şikayet etti

ABD Türkiye'nin aralarında bulunduğu 5 ülkeyi DTÖ'ye şikayet etti

Manisa'da 14 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar! Ailesine anlatınca her şey gün yüzüne çıktı!

Manisa'da 14 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar! Ailesine anlatınca her şey gün yüzüne çıktı!

Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı

Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Meclis'ten emekli milletvekillerine kıyak! Pirimleri de TBMM ödeyecek

Meclis'ten emekli milletvekillerine kıyak! Pirimleri de TBMM ödeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.