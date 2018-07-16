Yeni Şafak grubunda operasyon!

Yeni Şafak Grubu'nda işten çıkarmalar başladı.

Gruba ait TV Net televizyonunda yöneticilik yapan Hilal Güven Özbey ve Fatih Sadırlı'nın işlerine son verildi.

ÇALIŞANLAR İNSAN KAYNAKLARINA ÇAĞRILIYOR

Büyük bir hareketliliğin yaşandığı binada çalışanlar tek tek insan kaynaklarına çağrılıyor.

İşten çıkarmaların devam edeceği belirtilirken, operasyonun gazeteye sıçrayıp sıçramayacağı ise henüz bilinmiyor.

İBRAHİM KARAGÜL İCRA KURULU ÜYELİĞİNE ATANDI

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de Albayrak Yayın Holding İcra Kurulu üyesi olarak atandı.

Karagül gazetenin yanı sıra gruba ait bütün dergilerin ve TV NET kanalının da genel yayın yönetmenliğini yürütüyordu.

Karagül, iş yoğunluğu nedneiyle geçtiğimiz hafta yönetimi TV Net ve dergilerin genel yayın yönetmenliğini bırakma talebini iletti. Karagül'ün bu talebi yönetim tarafından kabul edildi.

PATRON KATINDA ÇALIŞACAK

İbrahim Karagül artık sadece gazeteyi yönetecek. Medya grubunda da icra kurulu üyesı olarak patron katında çalışacak.

Bu arada Karagül'ün Tv Net'i bırakmasından sonra televizyonda haber müdür yardımcısı olarak görev yapan iki isim bugün işten çıkarılmıştı.

