Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

Albayrak Grubu'na ait Yeni Şafak gazetesinin Haber Müdürü Recep Yeter ile gazetesinin yolları ayrıldı. 3 yılı aşkın süredir bu görevi yürüten Yeter, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Şafak Haber Müdürlüğü görevimden istifamı sundum. İ.K. süreçleri henüz tamamlanmadı. Allah hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin. Albayrak Ailesi ile çalışmanın gururunu yaşamaya ve belki uzakta olacak olsam da Yeni Şafak ailesinin parçası kalmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KARAGÜL'LE TARTIŞTI

Medyaradar'ın iddiasına göre; Recep Yeter'in Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ile yaşadığı bir tartışma nedeniyle ayrılık kararı aldığı belirtildi.

MERVE ŞEBNEM ORUNÇ İLE YOLLAR AYTILMIŞTI

Öte yandan, dün de 2013 yılındaki Gezi olayları sırasında Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başlayan, 15 Temmuz gecesi de tankların önünde sergilediği direnişle hafızalara kazınan gazeteci Merve Şebnem Oruç'un, Yeni Şafak'taki işine son verilmişti.

