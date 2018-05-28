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Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu: Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 10:30 | Son Güncelleme

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, Ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde sokaklarda gezen Ramazan davulcularına tepki gösterdi. Barbarosoğlu, davul sesinin şehrin ruhuna uygun olmadığını söyleyerek, "Bu ilkelliğe son verelim" dedi.

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu: Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil

Twitter'dan davul sesine tepki gösteren Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, "Davulun sesi cümle canlıları, melekleri bile incitecek kadar hoyrat bir ses" ifadesini kullandı.

Barbarosoğlu şunları yazdı:

"Davulcu geçiyor. Sokakları yıka yıka geçiyor. Davulun sesi cümle canlıları, melekleri bile incitecek kadar hoyrat bir ses gecenin bu vaktinde. Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil. Bu ilkeliğe bir son verelim artık."

davulcu


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Anahtar Kelimeler:
Davulcu ramazan ayı Fatma Barbarosoğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ramazan davulcusu da nedir. zaten alarmla kalkıyıruz. bahşiş vermesek bizi dövecekler resmen.. o derece yüz vermişsiniz bunlara.. istanbul valiliğine duyurulur.
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