Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu: Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil

Twitter'dan davul sesine tepki gösteren Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, "Davulun sesi cümle canlıları, melekleri bile incitecek kadar hoyrat bir ses" ifadesini kullandı.

Barbarosoğlu şunları yazdı:

"Davulcu geçiyor. Sokakları yıka yıka geçiyor. Davulun sesi cümle canlıları, melekleri bile incitecek kadar hoyrat bir ses gecenin bu vaktinde. Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil. Bu ilkeliğe bir son verelim artık."



