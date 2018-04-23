Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Kaplan'ın 22 Nisan'da "Bizi samimiyet kurtarabilir ancak!" başlığıyla yaıymlanan yazısının öne çıkan kısımları şöyle:

“(..) Oysa insanlığın, İslâm’ın insanın sığabildiği yeri kâinât, kâinâtın sığamayacağı kadar uçsuz bucaksız “dünya”yı da insan olarak gördüğü insan-ı kâmil modeline ekmek kadar su kadar ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminde, bu toprakların insanının samimiyetini yitirmesi, meselesizleşmesi, mesuliyetsizleşmesi, sual sorma melekelerini yok edecek kadar çürümesi, çözülmesi, ruhsuz, duyarsız bir varlığa dönüşmesi nasıl ürpertici büyük bir trajedidir öyle, anlatamam.

Biz de araçları amaç hâline getirdik; amaçlarımızı yitirdik…

Siyaseti, gücü, parayı, makamı mevkiyi kutsadık…

Ve samimiyetimizi kaybettik…

Dünyanın, tam da İslâm’ın insanlığın yükünü omuzlarında hisseden mesele sahibi, mesuliyetini müdrik, “nereye böyle, nereye?” diye önce kendini, kendimizi sigaya çekmemizi mümkün kılan sual sorma melekeleri her daim diri insan tipine her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminde hem de!