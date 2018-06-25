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"Yeni sistem önemli bir fırsat sunacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 14:53 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım engellerin kaldırılması için önemli bir fırsat sunacaktır"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım engellerin kaldırılması için önemli bir fırsat sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılımın yüzde 88 ile rekor düzeye ulaştığını belirterek, bu durumun toplumun demokrasi, sandık ve siyasete olan güvenini bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Seçimlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin tartışmasız olarak kabul edildiğinin altını çizen Arslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım engellerin kaldırılması için önemli bir fırsat sunacaktır. Milletimiz, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi için sandıkta üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Milletimiz her zaman olduğu gibi 24 Haziran'da da istikrar, ülkemizin güvenliği ve bölgede güçlü bir devlet için hareket etmiştir. Milletimiz, ülkemizin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için parlamentoyu kendi iradesine göre yeniden şekillendirmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmiştir."

Arslan, Hak-İş'in yeni dönemde çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü, eksikliklerin giderilmesi için bütüncül bir yaklaşımla etkin politikalar ve araçların hayata geçirilmesini temenni ettiğini belirterek, seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

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24 haziran seçimleri Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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