İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni sistemde işlerin daha iyi yürüyeceğini, daha iyi çalışacaklarını ve daha iyi işler yapacaklarını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti, anı defterini imzaladı.
İlk ziyaretini İzmir'e yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Pakdemirli, "Pazartesi günü kabinemiz açıklandı, salı gününden itibaren işe başladık. Burada olmaktan mutluyum, kendimi evimde hissediyorum." dedi.
Pakdemirli, Türkiye'yi prangalardan kurtaran yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Bu dönemde daha çok çalışacağız, iyi işler yapacağız, yeni sistemde işlerimiz yürüyecek." dedi.
Sorumluluklarının arttığını, ilerleyen günlerde daha sık sahada olacağını bugün de İzmir'de ilk iş olarak Buca'da yangından zarar gören alanı helikopterle incelediğini aktaran Pakdemirli, yangın söndürme ekiplerinin başarılı bir iş yaptığını, tek bir ağacın bile yanmasını istemediklerini kaydetti.
Basına kapalı devam eden toplantıda Vali Ayyıldız'ın, İzmir projeleri hakkında Bakan Pakdemirli'ye bilgi verdiği öğrenildi.
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