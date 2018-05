"Yeni Sistemin Getirdikleri"

"Tabii her seçimde 'Bu seçim en önemlisi' deniliyor ama Türkiye çok hayati bir dönemden geçiyor. Bu dönemde yaşadığımız bütün seçimleri önemli kılan bu. Her seferinde mevzi kazanıyor Türkiye, her seferinde güçleniyor. Şuradan anlayayım, güney sınırımızda, Suriye ile Türkiye sınırında, Irak sınırında NATO'daki müttefikimizin, düşmanlarımızı desteklediğini ayan beyan seyretmedik mi? Ya söyleyin Allah aşkına, 10 sene önce, 15-20 veya 30 sene önce biz bu durumda ne yapabilirdik? Buna göz yumacaktık, güney sınırımız tamamen bir terör devletine emanet edilecekti, ondan sonra Türkiye'nin güvenliğini konuşacaktık. Bunu değerlendirmemiz lazım. Şu anda Güney sınırımızda güvenliğimiz için NATO'suna, Amerika'sına, filancasına rağmen bu operasyonları yapıp, orada bu mücadeleleri başarıyla gerçekleştirdiysek, işte bu dönüşüm sürecinin nimetlerinden dolayı. Tabii ki bir Recep Tayyip Erdoğan faktörü var, tabii ki güçlü liderliğin rolü var ama Türkiye'nin bu dönemdeki güçlenişinin de etkisi. Yeni sistemde millet ne diyorsa, ülkenin başındaki, icraatın başındaki kişi ona göre hareket etmek zorunda. Yani karalık kapılar ardında, otellerde yapılan pazarlıklar, al gülüm, ver gülüm, yani yeniden Güneş Motel, Güneş Motel diyorduk aynı şeyleri bir daha yaşadık. Tarih bu kadar mı tekerrürden ibaret? Hala maalesef Türkiye ile ilgili hayalleri çok sınırlı olan kesimler, düşmanlarımız tarafından destekleniyor, şımartılıyor ve Türkiye'de devamlı bir huzursuzluk, sıkıntı varmış algısı oluşturulmaya çalışılıyor."