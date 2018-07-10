HABER

YENİ SİSTEMİN İLK KHK'LARI YAYIMLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 07:50 | Son Güncelleme

* Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

* Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

* Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına Korgeneral Metin Gürak atandı.

Ankara DHA
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste Resmi Gazete'de yayımlandı. "1" nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı."2" nolu kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi. "3" nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde ise üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atamausullerine dair usul ve esaslar yer aldı.

Cumhurbaşkalnığı kararlarına göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ataması yapıldı.Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edeceği belirtildi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Azerbaycan ve KKTC ziyaretlerinde dönüşüne kadar Cumhurbaşkanığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet ececek.

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler olduSon dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydumVenezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? Ümit Dündar biyografisi

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? Ümit Dündar biyografisi

Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi!

Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydum

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydum

Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.